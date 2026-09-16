Жителям Подмосковья объяснили, как принять участие в программе «Мой подъезд»

16 сентября 2026, 14:20

оригинал Фото: медиасток.рф

В Московской области реализуется губернаторская программа «Мой подъезд». О том, как включить в неё свой дом, жителям региона рассказали в пресс-службе подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





В рамках программы в подъездах многоквартирных домов проводят ремонт, включающий не только косметическое обновление, но и замену инженерных элементов. Работы оплачиваются по принципу софинансирования: часть средств поступает из бюджетов региона и округа, а часть — от управляющей компании. При этом сами жильцы вносят не более пяти процентов от общей суммы.





«Для участия в программе «Мой подъезд» жильцы должны провести общее собрание собственников жилья и вместе с управляющей компанией решить, какие именно работы нужны, когда их можно выполнить и сколько это будет стоить. После этого протокол собрания и дефектная ведомость передаются в администрацию округа для согласования», — говорится в сообщении.

Фото: медиасток.рф

«В 2026 году ремонт по программе «Мой подъезд» запланирован в 3 095 подъездах региона. Планируем завершить всю программу не позднее конца сентября. Сотрудники министерства контролируют график проведения работ на всех этапах», — рассказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.