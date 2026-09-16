Жителям Подмосковья объяснили, как принять участие в программе «Мой подъезд»
В Московской области реализуется губернаторская программа «Мой подъезд». О том, как включить в неё свой дом, жителям региона рассказали в пресс-службе подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
В рамках программы в подъездах многоквартирных домов проводят ремонт, включающий не только косметическое обновление, но и замену инженерных элементов. Работы оплачиваются по принципу софинансирования: часть средств поступает из бюджетов региона и округа, а часть — от управляющей компании. При этом сами жильцы вносят не более пяти процентов от общей суммы.
«Для участия в программе «Мой подъезд» жильцы должны провести общее собрание собственников жилья и вместе с управляющей компанией решить, какие именно работы нужны, когда их можно выполнить и сколько это будет стоить. После этого протокол собрания и дефектная ведомость передаются в администрацию округа для согласования», — говорится в сообщении.В подъездах обновляют входные группы, меняют светильники и почтовые ящики, ремонтируют полы, потолки и стены, восстанавливают плитку и меняют или ремонтируют окна. Дизайн подъезда выбирают сами жители. Кроме того, они участвуют в приёмке проведённых работ.
В текущем году в Подмосковье по программе отремонтировали уже 900 подъездов. А всего планируется провести работы по более чем трём тысячам адресов.
«В 2026 году ремонт по программе «Мой подъезд» запланирован в 3 095 подъездах региона. Планируем завершить всю программу не позднее конца сентября. Сотрудники министерства контролируют график проведения работ на всех этапах», — рассказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.Все обновлённые подъезды участвуют в традиционном смотре-конкурсе, который проводится по двум номинациям: «Лучший отремонтированный подъезд Подмосковья» и «Лучший тематический подъезд». Победителей определяет жюри. Кроме того, есть приз зрительских симпатий: его получит объект, который занял первое место в народном голосовании на портале «Добродел».