Блин Party на семейной ферме «Янинъ»: встречаем весну в Подмосковье с блинами и сыром
К 21 февраля в 15:00 в деревне Новое Орехово-Зуевского округа готовят яркий праздник — Блин Party на семейной ферме «Янинъ». Это не просто Масленица, а настоящий семейный фестиваль с конкурсами, эстафетами, розыгрышем головы сыра и финальным фаер-шоу.
В эфире «Радио 1» глава хозяйства Семен Янин рассказал, чем удивят жителей и гостей Московской области на ферме в этом году.
«Количество гостей будет существенное»: как традиционно проводят Масленицу на ферме «Янинъ»?Ферма проводит мероприятия третий год подряд — и с каждым сезоном они становятся всё масштабнее.
«На ферме мы у себя проводим мероприятия только третий год, но все это набирает очень большие и интересные обороты. К нам каждый раз присоединяется все больше и больше гостей, и это очень радует», — отмечает владелец хозяйства.В программе — конкурсы, эстафеты, музыкальное сопровождение и традиционный розыгрыш сыра.
«У нас уже как-то так сложилась традиция на сыроварне разыгрывать голову сыра на том или ином конкурсе», — рассказывает Сергей Янин в диалоге с «Радио 1».
Кульминацией праздника станет традиционное сожжение чучела, которое символично проводит зиму.
«Гостям всегда интересно увидеть, как производится продукт»: экскурсии по фермерскому хозяйству
Семейная ферма «Янинъ» — не просто площадка для праздников. Это действующее производство, где можно увидеть весь процесс создания сыра и другой молочной продукции.
«Гостям фермы всегда интересно увидеть, услышать о том, как производится продукт, посмотреть на животных, которые дают нам молоко, послушать экскурсию. Это очень ценно», — делится глава хозяйства.
Фермерский магазин работает ежедневно с 10:00 до 20:00. За продукцией приезжают не только жители Орехово-Зуево, но и гости из соседних муниципалитетов и Москвы. «Аудитория» хозяйства широкая.
Блины с творогом, конкурсы и атмосфера настоящего праздника
21 февраля гостей ждут:
- блины с творогом;
- семейные активности;
- теплая атмосфера праздника.
Куда ехать на Блин Party?21 февраля в 15:00 — Блин Party и встреча весны. Производство находится по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский округ, деревня Новое.
Подробности — в соцсетях семейной фермы «Янинъ».
Всё о Масленице в Подмосковье — на главном туристическом портале региона Welcome Mosreg.