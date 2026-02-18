Блин Party на семейной ферме «Янинъ»: встречаем весну в Подмосковье с блинами и сыром

18 февраля 2026, 16:50

оригинал Фото: Семейная ферма «Янинъ»

К 21 февраля в 15:00 в деревне Новое Орехово-Зуевского округа готовят яркий праздник — Блин Party на семейной ферме «Янинъ». Это не просто Масленица, а настоящий семейный фестиваль с конкурсами, эстафетами, розыгрышем головы сыра и финальным фаер-шоу.





Содержание «Количество гостей будет существенное»: как традиционно проводят Масленицу на ферме «Янинъ»? «Гостям всегда интересно увидеть, как производится продукт»: экскурсии по фермерскому хозяйству Блины с творогом, конкурсы и атмосфера настоящего праздника Куда ехать на Блин Party?

В эфире «Радио 1» глава хозяйства Семен Янин рассказал, чем удивят жителей и гостей Московской области на ферме в этом году.





«Количество гостей будет существенное»: как традиционно проводят Масленицу на ферме «Янинъ»?

«На ферме мы у себя проводим мероприятия только третий год, но все это набирает очень большие и интересные обороты. К нам каждый раз присоединяется все больше и больше гостей, и это очень радует», — отмечает владелец хозяйства.

Фото: Семейная ферма «Янинъ»

«У нас уже как-то так сложилась традиция на сыроварне разыгрывать голову сыра на том или ином конкурсе», — рассказывает Сергей Янин в диалоге с «Радио 1».

«Гостям всегда интересно увидеть, как производится продукт»: экскурсии по фермерскому хозяйству

Фото: Семейная ферма «Янинъ»

«Гостям фермы всегда интересно увидеть, услышать о том, как производится продукт, посмотреть на животных, которые дают нам молоко, послушать экскурсию. Это очень ценно», — делится глава хозяйства.

Блины с творогом, конкурсы и атмосфера настоящего праздника

блины с творогом;

семейные активности;

теплая атмосфера праздника.

Фото: Семейная ферма «Янинъ»

Куда ехать на Блин Party?