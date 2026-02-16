16 февраля 2026, 17:49

В понедельник, 16 февраля 2026 года, в России начинается Масленичная неделя — время, когда зима официально пакует чемоданы, а в каждом доме поселяется аромат горячих блинов. Первый день этого древнего праздника наши предки назвали удивительно точно и просто — «Встреча». О том, что нужно успеть сделать в начале сырной седмицы, читайте в материале «Радио 1».





Понедельник — день особый

Традиции дня

Региональные особенности праздника

Ограничения первого дня масленицы

Первое и главное — нельзя предаваться унынию и печали. Полагали, что встретивший Масленицу с кислым лицом весь год проведет в тоске. Пусть за окном серо и пасмурно, на столе обязаны быть блины, а на лице — улыбка;

Воспрещалось ссориться и сквернословить. Конфликт, завязавшийся в первый день Масленицы, по поверьям, мог растянуться на целый год. А ведь Масленица предшествует Великому посту, это пора примирения;

Не дозволялось отказывать в помощи и милостыне. Отказать нуждающемуся — значит лишиться удачи. Милосердие было неотъемлемой частью празднества;

Запрещалось резать блины ножом — иначе жди беды. Их только разрывали руками. И еще одна важная подробность: с понедельника Масленицы православные уже не вкушают мяса. Начинается Сырная седмица — время, когда молочное, яйца и рыба еще дозволены, но мясо со стола убирается.

Приметы 16 февраля