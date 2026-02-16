Первый блин — не комом, а предкам: почему Масленица начинается с поминовения и какие обычаи первого дня праздника необходимо соблюсти
В понедельник, 16 февраля 2026 года, в России начинается Масленичная неделя — время, когда зима официально пакует чемоданы, а в каждом доме поселяется аромат горячих блинов. Первый день этого древнего праздника наши предки назвали удивительно точно и просто — «Встреча». О том, что нужно успеть сделать в начале сырной седмицы, читайте в материале «Радио 1».
Понедельник — день особыйПервый день, именуемый «Встречей», в народном календаре занимает исключительное положение. С понедельника по среду продолжается так называемая «Узкая Масленица», когда еще допустимо заниматься хозяйственными хлопотами. Однако именно сегодня закладывается основа всего предстоящего веселья.
Каковы же были обычаи наших предков в этот день? Вообразите морозное утро в русской деревне. Истоплены печи, и хозяйки с первыми петушиными криками принимаются за главное дело — выпечку блинов. Существовало поверье: кто в понедельник блин не испечет, тот семье своей год печальный уготовит. Потому старались все — от мала до велика.
Особое значение придавалось первому блину. Здесь крылась главнейшая традиция, нарушать которую ни в коем случае не дозволялось. Первый блин никогда не съедали сами. Его отдавали нищим, случайным прохожим или же клали на слуховое оконце — пусть птицы склюют, а вместе с ними и души предков приобщатся к семейной трапезе. Люди верили, что через это действо ушедшие родственники получают весточку от живущих и ниспосылают благословение дому на сытую жизнь.
Почему же именно блин стал главным символом Масленицы? Согласно воззрениям древних славян, круглая форма и золотистый цвет блинов напоминают солнечный диск, олицетворяют надежду на теплое лето и грядущий урожай. Однако исследователи отмечают: изначально блин — пища поминальная. Круглый, горячий — да, схож со светилом. Но для наших предков важнее была его ритуальная связь с миром предков. И лишь позднее, с переосмыслением праздника, блин стал символом солнца, которое надлежит «умаслить», ублажить, дабы скорее пришла весна.
Традиции дня«Встреча» была днем не только кулинарным, но и общественным. После полудня начиналось самое занимательное. Утром свекор со свекровью отправляли невестку погостить к ее родителям, а вечером и сами наведывались к сватам. За общим столом обсуждали насущное: где и когда устраивать гулянья, кого приглашать, какие горки возводить, чтобы на Широкую Масленицу, начинающуюся с четверга, было где развернуться.
И тут начиналось подлинное народное творчество. Молодежь и дети высыпали на улицу возводить снежные крепости и заливать ледяные горки. Верили: чем дальше скатятся сани с горы, тем длиннее и удачнее уродится лен, да и вообще жизнь пойдет «как по маслу».
В понедельник начинали создавать главный символ праздника — Масленицу. Из соломы, ветхой одежды, ярких лоскутов складывали фигуру, которую насаживали на кол и с песнями возили по селу. Но в понедельник чучело только встречали и выставляли на всеобщее обозрение. Сжигать его строжайше запрещалось — для сего действа наступит срок в воскресенье.
Любопытная деталь: в деревнях всегда спорили, чьей семье доверить изготовление чучела. Считалось, что смерть обойдет стороной ту избу, где готовили ритуальную куклу. Крестьяне относились к этому без страха — с пониманием круговорота жизни и смерти, где за зимой непременно наступает весна, а за кончиной — новая жизнь.
Региональные особенности праздникаФольклористы подчеркивают: не едиными блинами красна Масленица. В каждой области бытовали свои особые кушанья. На юге России непременно стряпали вареники с маком, картофелем, творогом, сыром. В Сибири — хворост, который там называли «сушь» и почитали едва ли не главным масленичным лакомством. Праздничный стол вообще ломился от яств: сочни, шаньги, сковородники, калитки, картофельная похлебка со свежей рыбой, щи с севрюгой, блинник, жареные сельди, гороховые блины, орешки, картовник, ладки — все, что могло усладить вкус и насытить перед долгим постом.
В Иркутске XIX столетия Масленицу праздновали «шумно и обжористо». Горожане и жители окрестных деревень с песнями разъезжали по улицам, попутно навещая друзей и родственников. В каждом доме их поджидало угощение. Существовал даже особый обычай — сооружать подобие корабля с мачтой, оснасткой и флагами, именуемый «Масленицею», и с музыкой возить его по городским улицам. Пассажирами этого корабля бывали музыканты, паяцы, сама госпожа Масленица и даже ряженый медведь.
Ограничения первого дня масленицыПри всей кажущейся вольности и разгульности Масленицы, существовали и свои запреты. Преступишь — можно ненароком прогневать весну.
- Первое и главное — нельзя предаваться унынию и печали. Полагали, что встретивший Масленицу с кислым лицом весь год проведет в тоске. Пусть за окном серо и пасмурно, на столе обязаны быть блины, а на лице — улыбка;
- Воспрещалось ссориться и сквернословить. Конфликт, завязавшийся в первый день Масленицы, по поверьям, мог растянуться на целый год. А ведь Масленица предшествует Великому посту, это пора примирения;
- Не дозволялось отказывать в помощи и милостыне. Отказать нуждающемуся — значит лишиться удачи. Милосердие было неотъемлемой частью празднества;
- Запрещалось резать блины ножом — иначе жди беды. Их только разрывали руками. И еще одна важная подробность: с понедельника Масленицы православные уже не вкушают мяса. Начинается Сырная седмица — время, когда молочное, яйца и рыба еще дозволены, но мясо со стола убирается.
Приметы 16 февраляПредки наши умели читать знаки. По первому дню Масленицы они предрекали будущее.
- Коли первый блин вышел румяным, в меру поджаренным и ладным — значит, благополучно заживет семья;
- Если у молодой незамужней девицы первый блин не пристал к сковороде — быть ей в течение года мужней женой;
- Если блины получаются красивыми и кружевными — легко и просто заживет семья в наступившем году, а толстые и неказистые блины сулят неудачу.