Боксёр Лебедев сравнил голосование на выборах с праздником и соревнованиями
Российский боксёр‑профессионал, многократный чемпион мира Денис Лебедев в первый день выборов посетил Центр общественного наблюдения за голосованием в Одинцове. Об этом сообщает корреспондент «Радио 1».
Спортсмен рассказал о впечатлениях от организации выборов в Подмосковье. По его словам, обстановка на участках спокойная, голосование проходит без заметных проблем.
«Я объехал несколько участков и не увидел ничего такого, что бы мне не понравилось. Люди голосуют спокойно. Бывает наплыв избирателей, бывает спад. Люди спокойно заходят, принимают решение в кабинке, кидают бюллетени в урну и идут дальше», – отметил Лебедев.Сам он намерен голосовать на участке в Чехове, где живёт и зарегистрирован.
«Мы договорились с семьёй, что пойдём голосовать в воскресенье. Пойду с детьми, с женой, как это было в моей юности. Я был ещё ребенком, мы ходили голосовать вместе с папой и мамой. Я всегда с удовольствием хожу на свой избирательный участок, где всё по старинке. Меня все знают, я всех знаю», – поделился боксёр.По его словам, в Центре общественного наблюдения за голосованием в Одинцове он почувствовал атмосферу праздника, соревнования, и пожелал победы сильнейшим.
В Подмосковье 18 сентября стартовали выборы депутатов Госдумы девятого созыва, а также выборы в Мособлдуму и органы местного самоуправления. Голосование продлится три дня – 18, 19 и 20 сентября.