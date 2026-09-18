Боксёр Лебедев сравнил голосование на выборах с праздником и соревнованиями

18 сентября 2026, 17:11

оригинал Денис Лебедев Фото: ( «Радио 1»)

Российский боксёр‑профессионал, многократный чемпион мира Денис Лебедев в первый день выборов посетил Центр общественного наблюдения за голосованием в Одинцове. Об этом сообщает корреспондент «Радио 1».





Спортсмен рассказал о впечатлениях от организации выборов в Подмосковье. По его словам, обстановка на участках спокойная, голосование проходит без заметных проблем.

«Я объехал несколько участков и не увидел ничего такого, что бы мне не понравилось. Люди голосуют спокойно. Бывает наплыв избирателей, бывает спад. Люди спокойно заходят, принимают решение в кабинке, кидают бюллетени в урну и идут дальше», – отметил Лебедев.

«Мы договорились с семьёй, что пойдём голосовать в воскресенье. Пойду с детьми, с женой, как это было в моей юности. Я был ещё ребенком, мы ходили голосовать вместе с папой и мамой. Я всегда с удовольствием хожу на свой избирательный участок, где всё по старинке. Меня все знают, я всех знаю», – поделился боксёр.