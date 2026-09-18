Ветеран СВО Добрынин оценил организацию наблюдения за выборами в Подмосковье
Участник специальной военной операции, кавалер трёх орденов Мужества Сергей Добрынин посетил Центр общественного наблюдения за выборами в Московской области. Об этом сообщает корреспондент «Радио 1».
Гостю продемонстрировали, как устроено видеонаблюдение и трансляция со всех избирательных участков.
«Я здесь впервые. Вижу, что проводится колоссальная работа. И очень инновационно и информативно — всё видно. Это очень важный труд, потому что на местах люди могут не заметить того, что будет видно отсюда. Здесь много специалистов, которые грамотно наблюдают», — отметил Добрынин.Он также рассказал, что сам уже проголосовал. Для этого он выбрал онлайн-формат.
«Дело в том, что я сам буду наблюдателем, и проголосовать решил самым быстрым способом, чтобы освободить время для общественной работы. Я использовал дистанционное электронное голосование впервые, оказалось, что это очень удобно», — поделился впечатлением Добрынин.В Московской области проводятся выборы в Госдуму, Мособлдуму и ряд окружных Советов депутатов. Голосование продлится три дня — с 18 по 20 сентября.