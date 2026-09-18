В Подмосковье проголосовали депутаты Госдумы Чаплин и Фетисов
Члены фракции «Единая Россия» в Госдуме Вячеслав Фетисов и Никита Чаплин проголосовали в первый день выборов в очном формате. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Оба парламентария отметили позитивную атмосферу и хорошую организацию выборов.
«Люди приходят с хорошим настроением, многие — целыми семьями, поддерживая давнюю традицию. Каждый сегодня чувствует, что его голос и его участие имеют значение», — сказал Фетисов, проголосовавший в Домодедове.А Чаплин, который отдал свой голос на участке, открытом в культурном центре «Ледовый» в Коломне, рассказал о высоком профессиональном уровне членов УИК и наблюдателей.
«На участке всё проходит организованно, без суеты и очередей. Видно, что процедура отработана до мелочей. Всё подготовлено для того, чтобы избиратели могли сделать спокойный и осознанный выбор», — подчеркнул депутат.
В Московской области проводятся выборы в Госдуму, Мособлдуму и ряд окружных Советов депутатов. Голосование продлится три дня — с 18 по 20 сентября.