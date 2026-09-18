Муфтий Московской области Аббясов проголосовал в Соборной мечети Ногинска
Муфтий Подмосковья, председатель Централизованной религиозной организации «Духовное управление мусульман Московской области» Рушан Аббясов приехал в Соборную мечеть Ногинска.
Там он проголосовал на выборах депутатов Госдумы и Мособлдумы, а также провёл пятничную службу.
«Для мусульман голосование началось в пятницу – праздничный день. И сегодня по призыву духовного лидера мусульман, главного муфтия России Шейха Равиля Гайнутдина во всех мусульманских общинах и мечетях имамы призовут единоверцев к тому, чтобы они проявили свой долг и отдали голоса за будущих депутатов, будущий парламент, чтобы они формировали законы. Сегодня мы должны показать единство. Важно проявить гражданский долг и солидарность, ведь этот выбор – будущее нашей страны», – отметил Аббясов.В Подмосковье стартовали выборы депутатов Госдумы девятого созыва, а также выборы в Мособлдуму и органы местного самоуправления. Голосование продлится три дня – 18, 19 и 20 сентября.