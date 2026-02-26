Более 200 объектов адаптировали для участников СВО: как в Подмосковье создают комфортную городскую среду?

26 февраля 2026, 12:46

оригинал Фото: Медиасток.РФ

В Московской области продолжают адаптировать городскую среду и жильё для участников СВО, которые получили ранения и инвалидность. В регионе уже изменили более 200 объектов инфраструктуры.





Содержание Адаптация жилья: современные решения Автомобили с ручным управлением и персональная парковка Доступность больниц Психологическая поддержка ветеранов Комплексная система поддержки

О том, как выстраивают систему поддержки, в эфире «Радио 1» рассказал член Общественной палаты Московской области, председатель Московской областной общественной организации инвалидов «Колесница» Игорь Гундеров.





Адаптация жилья: современные решения

«Система адаптации и в квартирах, и на улице — не только для участников СВО. Это, конечно, нужно всем. Но для наших военнослужащих сейчас есть отдельная очень важная программа по адаптации жилой среды. Система «Умный дом» — это как раз та часть искусственного интеллекта, которая работает не во вред. Она очень нужна», — отмечает член ОПМО.

Автомобили с ручным управлением и персональная парковка

Фото: Медиасток.РФ

Доступность больниц





Фото: Медиасток.РФ

Психологическая поддержка ветеранов

Комплексная система поддержки