Более 200 объектов адаптировали для участников СВО: как в Подмосковье создают комфортную городскую среду?
В Московской области продолжают адаптировать городскую среду и жильё для участников СВО, которые получили ранения и инвалидность. В регионе уже изменили более 200 объектов инфраструктуры.
О том, как выстраивают систему поддержки, в эфире «Радио 1» рассказал член Общественной палаты Московской области, председатель Московской областной общественной организации инвалидов «Колесница» Игорь Гундеров.
Адаптация жилья: современные решенияБойцы после ампутаций в первые месяцы всё равно пользуются коляской, поэтому жильё нужно быстро приспособить под новые условия. Здесь речь идёт не только об установке пандусов.
«Система адаптации и в квартирах, и на улице — не только для участников СВО. Это, конечно, нужно всем. Но для наших военнослужащих сейчас есть отдельная очень важная программа по адаптации жилой среды. Система «Умный дом» — это как раз та часть искусственного интеллекта, которая работает не во вред. Она очень нужна», — отмечает член ОПМО.В квартирах устанавливают автоматические открыватели окон и штор, умные замки, домофоны и другие современные цифровые решения.
Такие технологии позволяют дистанционно открывать двери, контролировать безопасность и значительно упрощают повседневную жизнь ветеранов.
Автомобили с ручным управлением и персональная парковкаОтдельная мера поддержки — автомобили с ручным управлением. Значимая инициатива, которая помогает бойцам комфортно чувствовать себя в период реабилитации.
Однако Игорь Гундеров считает, что вопрос парковок нужно доработать. Сейчас инвалидные места у подъезда может занять любой автомобиль с соответствующим знаком.
Общественники предлагают закреплять парковочные места персонально за каждым ветераном, проживающем в доме.
Доступность больницОтдельное внимание уделяют медицинским учреждениям. В регионе более 30 000 коек, из них чуть больше 1 000 приспособлены для инвалидов-колясочников. Но ситуация по муниципалитетам сильно отличается.
Игорь считает, что необходимо отдельно работать с руководством медучреждений и профильным министерством, чтобы создавать специализированные палаты для наших бойцов уже сейчас.
Психологическая поддержка ветерановПомимо технической адаптации важны трудоустройство и психологическая реабилитация.
На встрече с ветеранами спецоперации один из участников подчеркнул значимость духовной составляющей. Председатель организации инвалидов «Колесница» подтвердил, что эта тема действительно востребована и требует внимания.
По его словам, комплексная поддержка должна охватывать не только среду и технологии, но и внутреннее состояние человека.
Комплексная система поддержкиВ Подмосковье формируют системный подход к реабилитации участников СВО с инвалидностью. Он включает адаптацию жилья, развитие доступной среды, предоставление автомобилей с ручным управлением, работу экспертных центров, медицинскую помощь, психологическую поддержку и многое другое.
Подробнее о мерах поддержки бойцов спецоперации в Подмосковье — на регпортале.