В парке Победы Наро-Фоминска торжественно открыли видеопроект «Герои СВО»
В Наро-Фоминске в парке Победы в День защитника Отечества состоялась торжественная церемония открытия видеопроекта «Герои СВО». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
На установленном в амфитеатре большом экране представили более 190 историй жителей округа, погибших в зоне спецоперации.
На открытие собрались родители, жёны, дети, братья и сёстры погибших бойцов. Их память почтили Минутой молчания.
Хроника проекта длится почти час, но работа пока не завершена. Организаторы обещают дополнить её к 9 Мая. Сейчас они продолжают собирать информацию.
Проект появился благодаря Татьяне Ковалёвой, потерявшей в июле 2023 года мужа – командира зенитной ракетной батареи. Семья героя приехала в парк разделить со всеми мгновения важного, хотя и трагического, события.
