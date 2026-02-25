В парке Победы Наро-Фоминска торжественно открыли видеопроект «Герои СВО»

25 февраля 2026, 14:59

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

В Наро-Фоминске в парке Победы в День защитника Отечества состоялась торжественная церемония открытия видеопроекта «Герои СВО». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.