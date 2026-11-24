Более 200 представительниц Подмосковья приняли участие в конкурсе «Юная КРАСА ЖКХ»Второй Всероссийский конкурс «Юная КРАСА ЖКХ» завершился торжественной церемонией награждения победительниц. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
На конкурс поступило 778 работ – в полтора раза больше по сравнению с показателем предыдущего года. Только из Подмосковья в конкурсе приняли участие свыше 200 юных представительниц прекрасного пола. Состязания включали 17 технологичных номинаций, охватывающих главные направления городского хозяйства. Победительницами стали 86 девушек из 19 регионов России.
Так, в номинации «Чистая вода» призёрами стали Милана Рябчикова и Алиса Колядина‑Мецкер из Клина, а также представительницы трудовой династии – Александра, Маргарита и Ольга Павлюк из Люберец.
В номинации «Инновационные решения по взаиморасчётам с поставщиками ресурсов, собственниками МКД и подрядчиками» первенствовали Арина Харина из Красногорска, Карина Тадевосян и Виктория Дзуцева из Балашихи.
В номинации «Цифровая трансформация деятельности организации и городского хозяйства» призёром стала Элина Гайфуллина из Люберец, а в номинации «Цифровая трансформация деятельности специализированной лифтовой организации» – Анжелика Игнатова из Шатуры.
Конкурс носит профориентационный характер. Его задача – повысить престиж современных специальностей ЖКХ – от инженера до урбаниста.
«Убеждены, что именно такие кадры – основа и опора отрасли. Сегодня жилищно-коммунальное хозяйство сталкивается со сложными инженерными и управленческими задачами. Решать их должны вовлечённые специалисты с наработанной фундаментальной базой знаний. Цель – не просто обучать молодых специалистов, а перестраивать подход так, чтобы они становились универсальными профессионалами ЖКХ», – сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.
География конкурса охватила всю страну – от Москвы и Подмосковья до Дагестана, Забайкалья, Ненецкого автономного округа и воссоединённых территорий. Так формируется кадровый резерв для отрасли, где сегодня особенно нужен приток молодёжи.