В Подмосковье автобус с 13 детьми съехал с дороги и опрокинулся
В Подмосковье автобус «Кинг Лонг» с 13 детьми съехал с дороги и опрокинулся. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД России.
ДТП произошло примерно в 15:30 мск на 15-м километре автодороги «Барыбино — Кишкино — Большое Алексеевское» в городском округе Домодедово. По предварительным сведениям, водитель не справился с управлением, автобус съехал с дороги и опрокинулся. В салоне находились 13 детей.
Отмечается, что в транспортном средстве находились пассажиры в возрасте от семи до 15 лет, помощь им не понадобилась. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. Домодедовская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств аварии.
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