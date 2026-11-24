Поисковики Московской области завершили очередной сезонВ Московской области торжественно завершили поисковый сезон «Вахта Памяти 2026». Об этом рассказали в Министерстве информации и молодёжной политики Московской области, которое выступило организатором мероприятия.
Закрытие сезона объединило поисковые отряды, представителей общественных организаций и молодёжных движений Подмосковья. Местом проведения стал Центр военно-исторической реконструкции «Гарнизон-А» в деревне Кузнецы Павлово-Посадского городского округа.
«Наши отряды провели более 300 экспедиций на местах сражений Великой Отечественной войны, не менее 100 из них – в Московской области. На территории региона обнаружили и захоронили со всеми воинскими почестями останки 54 солдат, погибших при обороне Москвы. Имена пятерых удалось установить. За этой цифрой – возвращённые судьбы. Благодарю каждого поисковика за верность этому делу и за то, что память о защитниках Отечества живёт и передаётся молодёжи», – сказала министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Центр «Гарнизон-А» – круглогодично действующая историческая, спортивная и музейная площадка, где проходят программы по военно-патриотическому воспитанию и культурно-образовательные проекты.
Во время Великой Отечественной войны там базировался 199-й стрелковый полк войск НКВД СССР по охране железнодорожных сооружений и особо важных предприятий промышленности, сформированный в июне 1941 года. За годы войны государственными наградами СССР были награждены 1563 военнослужащих полка, за участие в обороне Москвы медалью «За оборону Москвы» – 216. В память о защитниках на торжественной церемонии открыли памятный знак.
За активный поиск и установление судеб пропавших без вести бойцов и командиров Красной армии командира поискового отряда «Гиацинт» из Подольска Дениса Алимова наградили знаком отличия «За верность поиску» III степени Министерства информации и молодёжной политики Московской области.
«Пока последний пропавший без вести солдат не обретёт имя, война не окончена. Спасибо, что ставите в ней точку. Ваша лопата в подмосковной земле сегодня – это штык, защищающий нашу историческую память», – подчеркнул замдиректора департамента Минобороны по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов.
Поисковики передали семьям без вести воинов архивные документы, рассказывающие о боевом пути их близких. Эта работа ведётся в рамках федерального проекта «Судьба солдата».
Одной из семей, получивших документы, стала семья Вашестовых. Поисковики установили фронтовую судьбу красноармейца Григория Платоновича Вашестова. Архивные документы передали его внучке и двум правнучкам.
Сегодня поисковое движение Московской области – это 113 поисковых отрядов и 12 крупных объединений. Среди них региональные отделения ДОСААФ России, Российского военно-исторического общества и Союз поисковых отрядов.