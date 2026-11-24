Пробки на подмосковных дорогах на фоне снегопада достигли семи баллов
Фото: пресс-служба Минтранса МО
Загруженность дорог Московской области во вторник вечером достигла семи баллов. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Основные затруднения движения наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублёво-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щёлковском и Носовихинском шоссе.
В ведомстве призвали водителей быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим, дистанцию и избегать резких манёвров. Там также напомнили, что в условиях снегопада важно учитывать погодные условия и быть особенно осторожными при движении.
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