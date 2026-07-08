Более 260 детей собрал первый в Подмосковье чемпионат по правилам дорожного движения

08 июля 2026, 16:41

оригинал Фото: Радио 1

В детском оздоровительном лагере «Искра» состоялся первый в Московской области чемпионат по правилам дорожного движения. Как передаёт корреспондент «Радио 1», его проведение направлено на формирование культуры безопасного поведения на дорогах среди детей и подростков.





Чемпионат объединил участников в увлекательном образовательном формате, где знания ПДД сочетались с командными испытаниями, спортивными заданиями и интеллектуальными активностями.

«Уверен, что после этих соревнований вы не просто будете знать правила дорожного движения, но ещё и соблюдать их, чтобы не было никаких дорожно-транспортных проблем. Для Госавтоинспекции очень важно сохранить жизнь и здоровье таких, как вы. В Московской области, к сожалению, в ДТП страдают, а порой и погибают дети. Поэтому очень важно получить все необходимые знания, причём в игровой форме. Думаю, всем это будет интересно. Желаю побед, хорошего настроения, замечательно провести лето и подготовиться к учебному году. Безопасных вам дорог, и пусть зелёный свет всегда горит на вашем пути», – обратился к участникам соревнований начальник Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области, генерал-майор полиции Виктор Кузнецов.

Фото: Радио 1

«Очень рада в очередной раз оказаться в этом замечательном лагере. Сегодня мы проводим особенное мероприятие – первый чемпионат по ПДД Московской области. И вы – наши первые участники. Вас ожидает много интересных заданий – тематических, интеллектуальных, спортивных. Хочу пожелать вам провести этот день ярко, азартно. И пусть победит сильнейший», – сказала генеральный директор Региональной общественной организации «Союз безопасности дорожного движения» Московской области Ирина Скалябина.

Фото: Радио 1

«Совместно с Госавтоинспекцией мы решили организовать в этом году первый чемпионат по правилам дорожного движения. Лагерь «Искра» стал первопроходцем и с радостью принял нас. В первом чемпионате участвуют 266 детей, то есть 11 отрядов. Есть 11 станций. Каждый отряд подходит к станции, которая у него в маршрутном листе, и инструктор рассказывает им одно правило дорожного движения, которое сейчас особенно актуально. После прохождения испытания все ещё раз закрепляют это правило», – пояснила заместитель генерального директора по связям с общественностью региональной общественной организации «Союз безопасности дорожного движения Московской области» Полина Вандровская.