Игорь Брынцалов поздравил ГАИ Подмосковья с 90-летием

03 июля 2026, 18:02

оригинал Игорь Брынцалов (в центре). Фото: пресс-служба Мособлдумы

Сотрудников и ветеранов подмосковной Госавтоинспекции поздравил с 90-летием ведомства спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов на приуроченной к празднику спартакиаде на стадионе «Зоркий» в Красногорске. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного парламента.





Брынцалов отметил, что Госавтоинспекция несёт службу в любых условиях, даже самых тяжёлых.





«В Великую Отечественную войну, в горячих точках, в контртеррористической операции на Северном Кавказе, в ликвидации последствий стихийных бедствий, землетрясений, аварии на Чернобыльской АЭС — везде служба профессионально выполняла свой долг. От имени Московской областной Думы искренне благодарю вас за верность присяге и высочайший профессионализм», — сказал Брынцалов.