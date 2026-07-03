Сотрудники ГАИ Можайского округа отметили юбилей образования Госавтоинспекции

03 июля 2026, 20:25

оригинал Фото: пресс-служба ГАИ МО

На территории 15 батальона ДПС 1 полка Госавтоинспекции Московской области состоялась торжественная церемония в честь 90-летия со дня образования ГАИ. На неё собрались ветераны службы, действующие сотрудники и почётные гости, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Замглавы Можайского округа Мария Азаренкова поздравила личный состав, поблагодарила за нелёгкую службу, ежедневную работу по обеспечению безопасности на дорогах, пожелала спокойных дежурств и крепкого здоровья.

«Отличившимся сотрудникам Госавтоинспекции вручили благодарственные письма и знаки отличия. Некоторые инспекторы удостоились присвоения очередных специальных званий. Особую атмосферу мероприятию придало и то, что у батальона есть свой покровитель. Отец Сергий не раз участвовал в совместных просветительских акциях и рейдах, направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма», – отметили в администрации.