Сотрудники ГАИ Подмосковья померялись силами на Спартакиаде в Красногорске

06 июля 2026, 13:03

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

ХII летняя спартакиада, приуроченная к 90-летию Госавтоинспекции, состоялась на стадионе «Зоркий» в Красногорске. В программу мероприятия вошли не только состязания, но и вручение грамот и благодарственных писем лучшим сотрудникам. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Почётными гостями стали глава Красногорска Дмитрий Волков, начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаил Черников, начальник областного главка МВД Виктор Пауков, спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов и другие.





«В спортивной части мероприятия несколько сотен сотрудников соревновались в подтягивании на перекладине, легкоатлетической эстафете, поднятии гири и перетягивании каната. Команда Красногорска показывала высокие результаты и сразу захватила лидерство», — говорится в сообщении.