Более 44 тысяч человек отметили День знаний в парках Подмосковья
В День знаний, 1 сентября, подмосковные парки превратились в огромные интерактивные площадки для праздника. Более 44,5 тысяч школьников и их родителей приняли участие в общеобластном мероприятии «Парк знаний», которое прошло одновременно в 86 парках региона. Мероприятие было организовано при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.
Вместо привычных линеек и школьных кабинетов ребят ждали парады, научные шоу, концерты и творческие мастер-классы. Каждый парк подготовил свою уникальную программу, чтобы сделать начало учебного года по-настоящему запоминающимся.
Парад первоклассников и урок мира в Шаховской В Городском парке Шаховской состоялся торжественный парад первоклассников. После него гости смогли поучаствовать в анимационной программе, научиться чему-то новому на мастер-классе от сотрудников МЧС и посетить познавательный «урок мира». Завершился праздник зажигательной «Детскотекой».
Наука и музыка в Лосино-Петровском Парк в Лосино-Петровском сделал ставку на интеллект и творчество. Местных жителей встретил Мудрый Филин, для детей провели познавательный лекторий и зрелищное химическое представление. Кульминацией дня стала концертная программа «Школьная симфония».
Гигантские игры и мыльные пузыри в Дрезне Дрезненский парк (Орехово-Зуевский г.о.) удивил гостей интерактивной площадкой «Гигантские игры» и яркой тематической фотозоной. Дети смогли проверить эрудицию в викторине, проявить фантазию на творческом мастер-классе и посмотреть волшебное шоу мыльных пузырей.
Форт Боярд и летающие подушки в Краснознаменске Парк «Беличий» в Краснознаменске предложил гостям настоящие приключения. Ребята смогли почувствовать себя участниками легендарной игры «Форт Боярд», посетить интерактивную познавательную площадку, посмотреть выступление фокусника и даже представление «летающих» подушек. Для сладкоежек работала станция вкусных угощений.
Презентация кружков и секций в Талдоме В парке «Победа» города Талдом также прошел парад первоклассников. Помимо эстафет, мастер-классов и научной лаборатории «Как Менделеев», важной частью праздника стала презентация учреждений дополнительного образования, где дети и родители могли сразу выбрать кружки и секции на новый учебный год.
Масштабный праздник «Парк знаний» доказал, что учебу можно начинать с увлекательного досуга, который объединяет всю семью и дарит множество положительных эмоций.
