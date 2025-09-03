Более 44 тысяч человек отметили День знаний в парках Подмосковья

03 сентября 2025, 16:50

Фото: Министерство культуры и туризма МО

В День знаний, 1 сентября, подмосковные парки превратились в огромные интерактивные площадки для праздника. Более 44,5 тысяч школьников и их родителей приняли участие в общеобластном мероприятии «Парк знаний», которое прошло одновременно в 86 парках региона. Мероприятие было организовано при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.