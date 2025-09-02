Фестиваль «Славянское подворье» под Подольском привлёк более 50 тыс. посетителей
Свыше 50 тыс. жителей и гостей Подмосковья побывали на областном фестивале народного творчества «Славянское подворье», который прошёл в посёлке Дубровицы городского округа Подольск. Такие данные привели в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«В конкурсной программе фестиваля участвовали более 30 любительских коллективов народного творчества из 17 муниципалитетов региона. Хедлайнерами музыкальной программы стали ансамбль «Ватага» и певица Татьяна Куртукова. Для гостей работали «Экоподворье» с домашними животными, «Музейный квартал». Проводились мастер-классы, ярмарка фермерских продуктов и изделий народных промыслов», – рассказали в ведомстве.
Посетители участвовали в народных играх и забавах, разрисовывали деревянные ложки, шкатулки, изготавливали бусы и декоративные закладки для книг.
Особое внимание на фестивале уделили сохранению исторической памяти. Площадка Центрального архива Минобороны, посвящённая 80-летию Великой Победы, позволила прикоснуться к подвигу героев.