Фестиваль «Славянское подворье» под Подольском привлёк более 50 тыс. посетителей

02 сентября 2025, 21:24

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Свыше 50 тыс. жителей и гостей Подмосковья побывали на областном фестивале народного творчества «Славянское подворье», который прошёл в посёлке Дубровицы городского округа Подольск. Такие данные привели в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.







«В конкурсной программе фестиваля участвовали более 30 любительских коллективов народного творчества из 17 муниципалитетов региона. Хедлайнерами музыкальной программы стали ансамбль «Ватага» и певица Татьяна Куртукова. Для гостей работали «Экоподворье» с домашними животными, «Музейный квартал». Проводились мастер-классы, ярмарка фермерских продуктов и изделий народных промыслов», – рассказали в ведомстве.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

