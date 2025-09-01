Жителей Подмосковья приглашают принять участие в ИТ-диктанте

01 сентября 2025, 17:29

Фото: istockphoto.com/Chagin

Всероссийская образовательная акция по проверке цифровой грамотности — ИТ-диктант — будет проходить с 12 по 13 сентября. К участию приглашаются все желающие из разных регионов страны, включая Московскую область. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.





Проверку цифровой грамотности проведут в онлайн-формате на платформе ит-диктант.рф.





«ИТ-диктант включает в себя три уровня тестирования: для учеников начальных классов (с первого по четвёртый), стандартное тестирование, а также тестирование для продвинутых пользователей», — говорится в сообщении.