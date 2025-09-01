Жителей Подмосковья приглашают принять участие в ИТ-диктанте
Всероссийская образовательная акция по проверке цифровой грамотности — ИТ-диктант — будет проходить с 12 по 13 сентября. К участию приглашаются все желающие из разных регионов страны, включая Московскую область. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.
Проверку цифровой грамотности проведут в онлайн-формате на платформе ит-диктант.рф.
«ИТ-диктант включает в себя три уровня тестирования: для учеников начальных классов (с первого по четвёртый), стандартное тестирование, а также тестирование для продвинутых пользователей», — говорится в сообщении.Проверка предусмотрена по следующим направлениям: «Поиск информации», «Критическое восприятие информации», «Цифровая безопасность», «Цифровое потребление», «Использование цифровых устройств и их синхронизация», «Финансовые операции и онлайн-покупки» и «Использование функционала социальных сетей и производство мультимедийного контента».
ИТ-диктант проводится с 2018 года. В прошлом году в нём приняли участие свыше 416 тысяч человек, более 76% из которых были моложе 18 лет.