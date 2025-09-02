Достижения.рф

Третий Пушкинский театральный фестиваль: от военной драмы до чеховской комедии под открытым небом

Фото: Министерство культуры и туризма МО/Андрей Хамункин

В подмосковном Пушкино успешно завершился третий ежегодный театральный фестиваль. Четыре дня на сцене легендарного Летнего театра в ЦПКиО звучали строки русской классики, а парк наполнился творческой энергией. Мероприятие, прошедшее при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и Министерства культуры Подмосковья, стало ярким культурным событием конца лета.



С 28 по 31 августа город Пушкино вновь подтвердил свой статус одной из театральных площадок Подмосковья. В этом году фестивальная афиша объединила девять профессиональных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Курской областей. Но фестиваль — это не только спектакли: гости стали участниками экскурсий-променадов от краеведа Ольги Соловьевой, интерактивных проектов и выставок.

Организаторы посвятили программу двум знаковым датам. Лейтмотивом стала военная тема в честь 80-летия Великой Победы. Открытие «А музы не молчали» было посвящено артистам-фронтовикам. Выставка и видеоролики проекта «Культурный фронт» рассказали о уникальном явлении — фронтовых театрах.

Фото: Министерство культуры и туризма МО/Андрей Хамункин
Эту тему на сцене продолжили:
  • Дмитровский драмтеатр со спектаклем «Саня, Ваня, с ними Римас».
  • Московский театр «Ромэн» с постановкой «Луна – сестра печали».
  • Пушкинский музыкально-драматический театр с опереттой «Севастопольский вальс».
Фото: Министерство культуры и туризма МО/Андрей Хамункин
Второй темой стал 165-летний юбилей Антона Павловича Чехова. Связь писателя с Пушкино (здесь бывал он сам, Станиславский и Немирович-Данченко) придала особый колорит. Ивантеевский театр представил «Маленькие комедии», а проект «Мой «Вишневый сад» позволил зрителям перевоплотиться в чеховских героев и прочитать отрывки из его произведений. Записанные видео soon появятся на телевидении.

Фото: Министерство культуры и туризма МО/Андрей Хамункин

Не осталась без внимания и другая классика. Мытищинский театр «ФЭСТ» удивил постановкой «Старосветские помещики» по Гоголю, а Московский театр иллюзии — комедией «Женитьба». Самым неожиданным событием стала «Пиковая дама» от Курского театра кукол. Его нестандартный взгляд на пушкинскую повесть запомнился многим зрителям. Особенным подарком в день 100-летия Пушкино стал творческий вечер народного артиста России Владимира Стеклова, который длился более полутора часов.


Фото: Министерство культуры и туризма МО/Андрей Хамункин

Участники и гости единогласно отметили высокий уровень организации и технического оснащения фестиваля, который уверенно становится доброй традицией и культурной визитной карточкой Подмосковья.
Анастасия Панченко

