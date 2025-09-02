Третий Пушкинский театральный фестиваль: от военной драмы до чеховской комедии под открытым небом

02 сентября 2025, 18:36

Фото: Министерство культуры и туризма МО/Андрей Хамункин

В подмосковном Пушкино успешно завершился третий ежегодный театральный фестиваль. Четыре дня на сцене легендарного Летнего театра в ЦПКиО звучали строки русской классики, а парк наполнился творческой энергией. Мероприятие, прошедшее при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и Министерства культуры Подмосковья, стало ярким культурным событием конца лета.





С 28 по 31 августа город Пушкино вновь подтвердил свой статус одной из театральных площадок Подмосковья. В этом году фестивальная афиша объединила девять профессиональных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Курской областей. Но фестиваль — это не только спектакли: гости стали участниками экскурсий-променадов от краеведа Ольги Соловьевой, интерактивных проектов и выставок.



Организаторы посвятили программу двум знаковым датам. Лейтмотивом стала военная тема в честь 80-летия Великой Победы. Открытие «А музы не молчали» было посвящено артистам-фронтовикам. Выставка и видеоролики проекта «Культурный фронт» рассказали о уникальном явлении — фронтовых театрах.



Фото: Министерство культуры и туризма МО/Андрей Хамункин Эту тему на сцене продолжили:



Дмитровский драмтеатр со спектаклем «Саня, Ваня, с ними Римас».

Московский театр «Ромэн» с постановкой «Луна – сестра печали».

Пушкинский музыкально-драматический театр с опереттой «Севастопольский вальс».

Фото: Министерство культуры и туризма МО/Андрей Хамункин



Фото: Министерство культуры и туризма МО/Андрей Хамункин

