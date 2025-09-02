Третий Пушкинский театральный фестиваль: от военной драмы до чеховской комедии под открытым небом
В подмосковном Пушкино успешно завершился третий ежегодный театральный фестиваль. Четыре дня на сцене легендарного Летнего театра в ЦПКиО звучали строки русской классики, а парк наполнился творческой энергией. Мероприятие, прошедшее при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и Министерства культуры Подмосковья, стало ярким культурным событием конца лета.
С 28 по 31 августа город Пушкино вновь подтвердил свой статус одной из театральных площадок Подмосковья. В этом году фестивальная афиша объединила девять профессиональных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Курской областей. Но фестиваль — это не только спектакли: гости стали участниками экскурсий-променадов от краеведа Ольги Соловьевой, интерактивных проектов и выставок.
Организаторы посвятили программу двум знаковым датам. Лейтмотивом стала военная тема в честь 80-летия Великой Победы. Открытие «А музы не молчали» было посвящено артистам-фронтовикам. Выставка и видеоролики проекта «Культурный фронт» рассказали о уникальном явлении — фронтовых театрах.
Эту тему на сцене продолжили:
- Дмитровский драмтеатр со спектаклем «Саня, Ваня, с ними Римас».
- Московский театр «Ромэн» с постановкой «Луна – сестра печали».
- Пушкинский музыкально-драматический театр с опереттой «Севастопольский вальс».
Не осталась без внимания и другая классика. Мытищинский театр «ФЭСТ» удивил постановкой «Старосветские помещики» по Гоголю, а Московский театр иллюзии — комедией «Женитьба». Самым неожиданным событием стала «Пиковая дама» от Курского театра кукол. Его нестандартный взгляд на пушкинскую повесть запомнился многим зрителям. Особенным подарком в день 100-летия Пушкино стал творческий вечер народного артиста России Владимира Стеклова, который длился более полутора часов.
Участники и гости единогласно отметили высокий уровень организации и технического оснащения фестиваля, который уверенно становится доброй традицией и культурной визитной карточкой Подмосковья.