Более 5,5 тыс. специалистов прошли обучение в Учебном комбинате ЖКХ Подмосковья
За десять месяцев текущего года Учебно-курсовой комбинат ЖКХ Подмосковья обучил 5 580 человек. Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев рассказал, что отрасли нужны универсальные специалисты, готовые работать по современным стандартам. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Комбинат находится в ведении регионального министерства. Здесь получают профессиональные знания сотрудники управляющих и ресурсоснабжающих организаций. Их работа связана с содержанием коммунальной инфраструктуры, от которой зависит жизнь городов и поселков. Подготовка помогает специалистам поддерживать работу котельных, лифтов, водопроводных сетей и другого оборудования. Особое значение такая работа приобретает в периоды сезонных нагрузок, когда коммунальным службам важно обеспечивать стабильную работу инфраструктуры.
Кирилл Григорьев отметил, что кадровая сфера ЖКХ проходит через преобразования. По его словам, отрасль внедряет цифровые технологии и уделяет внимание потребностям клиентов. Эти изменения влияют и на подход к подготовке сотрудников. Глава министерства подчеркнул, что учебные процессы должны отвечать современным условиям. Задача комбината — помогать молодым специалистам становиться профессионалами с широким кругом навыков и готовить их к решению сложных задач в коммунальном хозяйстве.
Программы охватывают разные направления отрасли. Среди них — подготовка слесарей аварийно-восстановительных работ, операторов котельных и электрогазосварщиков. В комбинате могут получить знания машинисты насосных установок и аппаратчики химводоочистки. Учебное заведение предлагает программы и по другим специальностям ЖКХ. В этом году слушатели проявляли интерес к обязательной подготовке по охране труда и безопасности. На таких курсах проверяли знания правил пожарной и промышленной безопасности. В программу входили безопасные методы работы на высоте и оказание первой помощи.
По числу желающих учиться выделились Балашиха, Реутов, Серпухов, Химки и Подольск. Представители этих городов чаще других обращались к образовательным программам комбината. Набор на обучение продолжается. Ознакомиться с направлениями подготовки и выбрать подходящий курс можно на сайте учебного комбината.
Кирилл Григорьев отметил, что кадровая сфера ЖКХ проходит через преобразования. По его словам, отрасль внедряет цифровые технологии и уделяет внимание потребностям клиентов. Эти изменения влияют и на подход к подготовке сотрудников. Глава министерства подчеркнул, что учебные процессы должны отвечать современным условиям. Задача комбината — помогать молодым специалистам становиться профессионалами с широким кругом навыков и готовить их к решению сложных задач в коммунальном хозяйстве.
Программы охватывают разные направления отрасли. Среди них — подготовка слесарей аварийно-восстановительных работ, операторов котельных и электрогазосварщиков. В комбинате могут получить знания машинисты насосных установок и аппаратчики химводоочистки. Учебное заведение предлагает программы и по другим специальностям ЖКХ. В этом году слушатели проявляли интерес к обязательной подготовке по охране труда и безопасности. На таких курсах проверяли знания правил пожарной и промышленной безопасности. В программу входили безопасные методы работы на высоте и оказание первой помощи.
По числу желающих учиться выделились Балашиха, Реутов, Серпухов, Химки и Подольск. Представители этих городов чаще других обращались к образовательным программам комбината. Набор на обучение продолжается. Ознакомиться с направлениями подготовки и выбрать подходящий курс можно на сайте учебного комбината.