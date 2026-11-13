Россиянам рассказали, как облегчить утренние пробуждения в темноте

13 ноября 2026, 10:30

Невролог Бутенко: отход ко сну на 20 минут раньше поможет вставать в темноте

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Врач объяснила, почему в осенне-зимний период становится сложнее просыпаться по утрам и как облегчить пробуждение. Основными причинами могут быть недостаток естественного освещения и инерция сна, из-за которой даже после подъема человек некоторое время остается рассеянным.





Невролог медицинского центра «Медин» Ольга Бутенко рассказала «Известиям», что за чередование сна и бодрствования отвечают внутренние биологические часы головного мозга. Они получают информацию об уровне освещения через сетчатку глаза и помогают организму определять время суток. В темное время года этот механизм работает иначе: из-за отсутствия привычного утреннего света мозг не сразу распознает начало дня, поэтому пробуждение может даваться тяжелее. Особенно заметно это у людей, которые поздно ложатся спать.



Кроме того, после пробуждения человек не всегда сразу возвращается к полноценной активности. Такое состояние специалисты называют инерцией сна.





«Это называют инерцией сна, то есть мы уже проснулись, но внимание, скорость реакции и способность принимать решения еще не восстановились», — пояснила Бутенко.

«Если регулярно недосыпать, утренние хитрости не заменят полноценного отдыха», — отметила Бутенко.