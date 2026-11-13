Россиянам рассказали, как облегчить утренние пробуждения в темноте
Врач объяснила, почему в осенне-зимний период становится сложнее просыпаться по утрам и как облегчить пробуждение. Основными причинами могут быть недостаток естественного освещения и инерция сна, из-за которой даже после подъема человек некоторое время остается рассеянным.
Невролог медицинского центра «Медин» Ольга Бутенко рассказала «Известиям», что за чередование сна и бодрствования отвечают внутренние биологические часы головного мозга. Они получают информацию об уровне освещения через сетчатку глаза и помогают организму определять время суток. В темное время года этот механизм работает иначе: из-за отсутствия привычного утреннего света мозг не сразу распознает начало дня, поэтому пробуждение может даваться тяжелее. Особенно заметно это у людей, которые поздно ложатся спать.
Кроме того, после пробуждения человек не всегда сразу возвращается к полноценной активности. Такое состояние специалисты называют инерцией сна.
«Это называют инерцией сна, то есть мы уже проснулись, но внимание, скорость реакции и способность принимать решения еще не восстановились», — пояснила Бутенко.
Как отметила невролог, регулярный недостаток сна способен усиливать это состояние. Поэтому после пробуждения не стоит торопиться сразу приступать к делам. Врач рекомендует дать организму несколько минут на адаптацию, включить освещение в комнате или открыть шторы, если на улице уже рассвело. После этого можно принять душ и выполнить несложные упражнения на растяжку.
Еще одна рекомендация — придерживаться стабильного графика сна и подъема, в том числе в выходные дни. Если человек привык поздно ложиться и из-за этого не высыпается, специалист советует постепенно менять режим, сдвигая время отхода ко сну на 15–20 минут раньше.
Важную роль играет и дневное освещение. После наступления рассвета полезно хотя бы ненадолго выходить на улицу. Например, можно часть дороги на работу преодолевать пешком. Даже в пасмурную погоду естественный свет помогает организму корректировать биологические ритмы.
Чтобы избежать утренней спешки, Бутенко также рекомендует заранее готовить одежду и необходимые вещи. Это позволит спокойнее собираться после пробуждения и не создавать дополнительную нагрузку на организм.
При этом невролог подчеркнула, что подобные приемы не способны компенсировать постоянный недостаток отдыха.
«Если регулярно недосыпать, утренние хитрости не заменят полноценного отдыха», — отметила Бутенко.
По словам эксперта, взрослому человеку в среднем необходимо от семи до девяти часов сна в сутки. В этот период мозг продолжает обрабатывать полученную за день информацию и участвует в регуляции процессов памяти.
Если даже при достаточной продолжительности сна человек регулярно просыпается уставшим и испытывает сонливость в течение всего дня, Бутенко советует обратиться к врачу. Особое внимание следует обратить на громкий храп и замеченные близкими остановки дыхания во время ночного отдыха: такие симптомы могут указывать на нарушения, причину которых необходимо установить.