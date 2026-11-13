Стало известно, сколько россияне в среднем готовы потратить на новогодние подарки
Россияне планируют потратить на новогодние подарки в среднем 11 тыс. рублей. Большинство опрошенных собираются приобрести для близких сладости, сувениры и средства по уходу за телом. При этом некоторые традиционные подарки, в том числе носки и канцелярские принадлежности, оказались в числе наименее желанных.
Согласно данным опроса, проведённого специалистами «Авито Товаров» и «Авито Рекламы», 17% респондентов рассчитывают уложиться в 3 тыс. рублей при покупке подарков. Ещё 23% готовы выделить на эти цели от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.
Бюджет в пределах 5–10 тыс. рублей планируют 26% участников исследования, а 16% намерены потратить от 10 тыс. до 15 тыс. рублей. При этом 10% опрошенных закладывают на праздничные покупки от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, а 7% готовы превысить эту сумму.
Наиболее популярными вариантами новогодних презентов для близких стали сладости и шоколадные наборы: их собираются дарить 36% участников опроса. Практически не уступают им по популярности праздничные сувениры, которые выбрали 35% респондентов. Средства для ухода за телом оказались на третьем месте с результатом 21%, передает RT.
В пятёрку наиболее востребованных подарков также вошли подарочные сертификаты и наборы чая или кофе. Каждый из этих вариантов отметили по 20% опрошенных.
Вместе с тем аналитики выяснили, какие презенты россияне сами предпочли бы не получать. Лидером антирейтинга стали носки — такой подарок не хотели бы получить 29% участников исследования. На втором месте оказались блокноты, ежедневники и другие канцелярские принадлежности, набравшие 25%.
Также в список нежелательных подарков попали настольные игры, пазлы и конструкторы, а также ароматические свечи и диффузоры. Оба варианта не понравились бы 18% респондентов.
Предпочтения различаются и в зависимости от возраста. Так, 21% представителей поколения зумеров не обрадовались бы книге в качестве новогоднего подарка. Среди опрошенных старше 65 лет 23% не хотели бы получить посуду.
Всего в исследовании приняли участие 10 тыс. человек. Участникам разрешалось выбирать несколько вариантов ответа.
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