Стало известно, сколько россияне в среднем готовы потратить на новогодние подарки

13 ноября 2026, 09:21

Опрос «Авито»: россияне в среднем потратят 11 тысяч рублей на новогодние подарки

Фото: iStock/DragonImages

Россияне планируют потратить на новогодние подарки в среднем 11 тыс. рублей. Большинство опрошенных собираются приобрести для близких сладости, сувениры и средства по уходу за телом. При этом некоторые традиционные подарки, в том числе носки и канцелярские принадлежности, оказались в числе наименее желанных.