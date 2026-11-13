Жители Подмосковья подали за октябрь более 220 тысяч заявлений по недвижимости

13 ноября 2026, 10:04

оригинал Фото: Министерство имущественных отношений Московской области

За октябрь в подмосковный Росреестр поступило свыше 220 тысяч заявлений на кадастровый учёт и регистрацию недвижимости. Заместитель начальника отдела организации и контроля управления Николай Войтович отметил, что электронные услуги помогают получать актуальные сведения об объектах и повышают безопасность сделок. Об этом информирует Министерство имущественных отношений Московской области.







Чаще всего заявители обращались за регистрацией прав: специалисты приняли около 134 тысяч таких обращений. Ещё более 62 тысяч заявлений касались постановки объектов на кадастровый учёт.



Примерно 25 тысяч заявителей выбрали единую процедуру, которая позволяет одновременно поставить недвижимость на учёт и зарегистрировать права на неё. Такой способ сокращает время оформления документов.



За месяц управление получило свыше 13 тысяч заявлений на регистрацию ипотеки. На регистрацию договоров долевого участия в электронном виде поступило около 5 тысяч обращений.



Подать документы и получить услуги дистанционно можно через электронные сервисы Росреестра. Их перечень и инструкции для заявителей доступны на сайте ведомства.