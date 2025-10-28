Более 600 жителей Московской области прошли бесплатный онкоскрининг
День открытых дверей, проведенный центрами амбулаторной онкологической помощи в Подмосковье, посетили более 600 человек. Жители региона смогли пройти бесплатный онкоскрининг и проконсультироваться с врачами-онкологами.
Женщины делали маммографию или УЗИ молочных желез, а мужчины сдавали ПСА-тест. Также желающие проверялись на новообразования кожи, ЖКТ, кровеносной системы и легких. Подробности в беседе с «Радио 1» рассказала замминистра Минздрава Московской области Ольга Отдельнова.
По ее словам, подозрения на онкологические заболевания выявили у 23 человек, посетивших мероприятие. Им уже назначили дальнейшее обследование. Успех лечения рака зависит от его стадии, поэтому заболевание важно выявить как можно раньше. В этом году в регионе зафиксировали более 22 тысячи случаев злокачественных опухолей. Из них более половины находились на первой стадии — той, что хорошо подходит для диагностики с помощью скрининга.
«Для меня лично важно сохранять жизни людей. Чем больше мы выявляем и успешно лечим онкозаболевания, тем больше людей мы спасаем. Поэтому результативность в виде числа сохраненных жизней — это то, чем я горжусь и что мотивирует меня работать дальше. И думаю, что всех моих коллег тоже», — отметила Ольга Борисовна.Кроме того, она рассказала, как региону помог федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями». Так, в Подмосковье появились центры амбулаторной онкопомощи. Эти учреждения занимаются первичной диагностикой, диспансерным наблюдением и лекарственной терапией.
Национальный проект позволил оснастить оборудованием онкодиспансер в Балашихе и онкохирургические стационары. А при поддержке Правительства и губернатора Московской области Андрея Воробьева обновился Центр амбулаторной онкопомощи.
Что касается второго мнения, Отдельнова объяснила, что его получить в режиме онлайн. Для этого есть возможность организации телемедицинских консультаций с федеральными центрами. Пациент может самостоятельно обратиться в крупные медицинские учреждения — онкодиспансеры в Балашихе и Матищах. В них приезжают эксперты, которые предоставляют профессиональные заключения как очно, так и удаленно.
Напомним, женщины старше 40 лет могут записаться на маммографию через портал «Здоровье» или по телефону 122. Подробнее об онкологической помощи и графике Дней открытых дверей — на сайте.