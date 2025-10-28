Более 600 жителей Московской области прошли бесплатный онкоскрининг

28 октября 2025, 16:07

Фото: iStock/megaflopp

День открытых дверей, проведенный центрами амбулаторной онкологической помощи в Подмосковье, посетили более 600 человек. Жители региона смогли пройти бесплатный онкоскрининг и проконсультироваться с врачами-онкологами.





Женщины делали маммографию или УЗИ молочных желез, а мужчины сдавали ПСА-тест. Также желающие проверялись на новообразования кожи, ЖКТ, кровеносной системы и легких. Подробности в беседе с «Радио 1» рассказала замминистра Минздрава Московской области Ольга Отдельнова.



По ее словам, подозрения на онкологические заболевания выявили у 23 человек, посетивших мероприятие. Им уже назначили дальнейшее обследование. Успех лечения рака зависит от его стадии, поэтому заболевание важно выявить как можно раньше. В этом году в регионе зафиксировали более 22 тысячи случаев злокачественных опухолей. Из них более половины находились на первой стадии — той, что хорошо подходит для диагностики с помощью скрининга.



«Для меня лично важно сохранять жизни людей. Чем больше мы выявляем и успешно лечим онкозаболевания, тем больше людей мы спасаем. Поэтому результативность в виде числа сохраненных жизней — это то, чем я горжусь и что мотивирует меня работать дальше. И думаю, что всех моих коллег тоже», — отметила Ольга Борисовна.