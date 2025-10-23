Врач предупредила об опасности бесконтрольного приёма Омеги-3 и витамина D

23 октября 2025, 09:46

Фото: istockphoto / Prostock-Studio

Профилактический приём витамина D и Омега-3 стал популярным трендом последних лет, однако бесконтрольное употребление этих добавок может нанести серьёзный вред здоровью. Об этом в беседе с Life.ruрассказала главный врач сети клиник Adaptogenzz Мария Красовская.