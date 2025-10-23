Врач предупредила об опасности бесконтрольного приёма Омеги-3 и витамина D
Профилактический приём витамина D и Омега-3 стал популярным трендом последних лет, однако бесконтрольное употребление этих добавок может нанести серьёзный вред здоровью. Об этом в беседе с Life.ruрассказала главный врач сети клиник Adaptogenzz Мария Красовская.
По словам специалиста, особенно осторожно следует принимать Омега-3, которую часто рекомендуют беременным. Высокодозные препараты повышают риск кровотечений, в том числе послеродовых. Врачи отмечают случаи, когда подобные осложнения представляли угрозу жизни. Также добавка может вызывать аритмии и увеличивать риск фибрилляции предсердий, особенно при дозировках выше 1 г в сутки.
Результаты клинических исследований с участием 81 тыс. пациентов показали: приём 4 г Омега-3 в день не приносит пользы, но увеличивает частоту фибрилляции предсердий на 69% по сравнению с плацебо. Витамин D также не доказал эффективности в снижении рисков сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.
Опасность представляют и комплексы кальций + D3. Длительный приём доз в 3200–4000 МЕ может привести к гиперкальциемии, кальцинозу и образованию камней в почках. Даже умеренные дозировки повышают риск нефролитиаза на 17%.
Красовская напомнила, что массовое назначение этих препаратов началось после пересмотра «Норм и дефицитов» в 2011 году, когда лабораторные референсы витамина D были искусственно завышены. Это привело к ложному представлению о «массовом дефиците». В 2025 году эндокринологи признали ошибку и вернули стандартные значения, а дополнительный приём витамина D объявили необязательным.
Врач призвала отказаться от профилактического приёма модных добавок без медицинских показаний и консультации специалиста.
