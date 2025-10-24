Врач объяснила, какие кожные образования сигнализируют о проблемах со здоровьем

24 октября 2025, 16:39

Папилломы — доброкачественные новообразования на коже, часто связываемые с вирусом папилломы человека (ВПЧ). Однако прямой связи между ними и системными заболеваниями, такими как инсулинорезистентность или болезни печени, нет, отметила в беседе с RuNews24 онколог и заведующая кафедрой внутренних болезней Университета «Синергия» Елена Чулкова.