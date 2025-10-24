Врач объяснила, какие кожные образования сигнализируют о проблемах со здоровьем
Папилломы — доброкачественные новообразования на коже, часто связываемые с вирусом папилломы человека (ВПЧ). Однако прямой связи между ними и системными заболеваниями, такими как инсулинорезистентность или болезни печени, нет, отметила в беседе с RuNews24 онколог и заведующая кафедрой внутренних болезней Университета «Синергия» Елена Чулкова.
Другой вид кожных образований — акрохордоны (мягкие фибромы) — может быть маркером метаболических нарушений. Множественные акрохордоны нередко указывают на высокие уровни инсулина и требуют консультации эндокринолога.
Папилломы иногда исчезают самостоятельно благодаря активности иммунной системы, тогда как акрохордоны сохраняются и при необходимости удаляются механически.
Для точного определения типа новообразования важно обратиться к дерматологу, так как доброкачественные и потенциально опасные образования, например меланома, могут имитировать папиллому. Врач оценивает форму, границы, цвет, размер и изменения образования, чтобы установить диагноз.
Эксперт подчёркивает: внимательное отношение к коже и своевременные консультации помогают вовремя выявить возможные проблемы и поддерживать здоровье.
