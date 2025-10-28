«Не приговор»: Врач рассказала, сколько можно прожить с онкологическим диагнозом

28 октября 2025, 12:25

Онколог Отдельнова: более 200 тысяч человек в Подмосковье живут с раком

оригинал Фото: iStock/peakSTOCK

Прогноз выживаемости в онкологии — это определение возможной продолжительности жизни или шансов на выздоровление у пациентов со злокачественными новообразованиями различной локализации. Вопрос о продолжительности жизни при диагнозе волнует многих, кто сталкивается с этой болезнью у себя, близких или знакомых. Однако точного ответа на него нет, потому что каждый случай индивидуален.





Заместитель министра здравоохранения Московской области Ольга Отдельнова в беседе с «Радио 1» подчеркнула, что любое подозрение в организме требует обследования, а при онкологическом заболевании – дообследования.





«Только тогда, когда гистолог берет кусочек опухоли и отвечает на вопрос, "добро" это или "зло", ставится диагноз», — пояснила она.

«Более 200 тысяч человек в Подмосковье живут с онкозаболеваниями. То есть те, кто прошел лечение, и качество жизни продолжает быть хорошим, позволяя им перешагнуть даже пятилетний рубеж», — подчеркивает Отдельнова.

«На текущий год у нас было выявлено более 22 тысяч случаев злокачественных опухолей, из них на первой станции визуальных локализаций — более 50%. Это большая победа», — объясняет эксперт.