«Не приговор»: Врач рассказала, сколько можно прожить с онкологическим диагнозом
Онколог Отдельнова: более 200 тысяч человек в Подмосковье живут с раком
Прогноз выживаемости в онкологии — это определение возможной продолжительности жизни или шансов на выздоровление у пациентов со злокачественными новообразованиями различной локализации. Вопрос о продолжительности жизни при диагнозе волнует многих, кто сталкивается с этой болезнью у себя, близких или знакомых. Однако точного ответа на него нет, потому что каждый случай индивидуален.
Заместитель министра здравоохранения Московской области Ольга Отдельнова в беседе с «Радио 1» подчеркнула, что любое подозрение в организме требует обследования, а при онкологическом заболевании – дообследования.
«Только тогда, когда гистолог берет кусочек опухоли и отвечает на вопрос, "добро" это или "зло", ставится диагноз», — пояснила она.
По ее словам, в онкологии не существует универсального срока реабилитации. Период восстановления и возвращения к полноценной жизни зависит от стадии, на которой было выявлено заболевание, вида рака, проведенного лечения и индивидуальных особенностей пациента.
Ключевой ориентир для врачей и пациентов — пятилетняя выживаемость. Если человек прожил эти годы без рецидива, его шансы на долгую жизнь значительно возрастают.
«Более 200 тысяч человек в Подмосковье живут с онкозаболеваниями. То есть те, кто прошел лечение, и качество жизни продолжает быть хорошим, позволяя им перешагнуть даже пятилетний рубеж», — подчеркивает Отдельнова.
Таким образом, реабилитация — это не короткий период после операции или химиотерапии, а многолетний процесс динамического наблюдения, поддержания качества жизни и контроля над болезнью. Успех этого процесса напрямую зависит от ранней диагностики.
«На текущий год у нас было выявлено более 22 тысяч случаев злокачественных опухолей, из них на первой станции визуальных локализаций — более 50%. Это большая победа», — объясняет эксперт.