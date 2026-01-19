Более 7 000 гостей посетили интерактивные экскурсии на Бородинском поле в новогодние праздники

19 января 2026, 13:08

оригинал Фото: пресс-служба Музея-заповедника «Бородинское поле»

В новогодние праздники музей-заповедник «Бородинское поле» и его городские филиалы приняли более 7 000 гостей. Жители и гости Подмосковья могли выбрать любые виды развлечений: интерактивные экскурсии, мастер-классы, детские новогодние представления с героями русских народных сказок, посещение исторических площадок и рождественских гуляний.





О том, как проходили праздничные мероприятия рассказал директор музея Игорь Корнеев в диалоге с «Радио 1».





«Конечно же, праздники удались. Мы смогли удивить гостей. Несмотря на мороз и сугробы, они приезжали на поле и шли на площадку», — отмечает директор учреждения.

«Один раз я был чиновником 12-го года, в прошлом году — генералом, а в этом году полковником 41-го года. Я придумываю сценарий, чтобы экскурсия была красивой и незабываемой», — делится впечатлениями Игорь Корнеев в эфире «Радио 1».

«Представляете, в Бородино русский музей Куинджи. Почему бы и нет? Мы попробуем», — добавил директор музея.