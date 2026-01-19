Более 7 000 гостей посетили интерактивные экскурсии на Бородинском поле в новогодние праздники
В новогодние праздники музей-заповедник «Бородинское поле» и его городские филиалы приняли более 7 000 гостей. Жители и гости Подмосковья могли выбрать любые виды развлечений: интерактивные экскурсии, мастер-классы, детские новогодние представления с героями русских народных сказок, посещение исторических площадок и рождественских гуляний.
О том, как проходили праздничные мероприятия рассказал директор музея Игорь Корнеев в диалоге с «Радио 1».
«Конечно же, праздники удались. Мы смогли удивить гостей. Несмотря на мороз и сугробы, они приезжали на поле и шли на площадку», — отмечает директор учреждения.
По его словам, цифра в 7 000 посетителей стала для музея показателем успеха. Именно она отражает интерес к интерактивным и образовательным программам Бородинского поля.
Особым событием стали экскурсии директора. Игорь Корнеев рассказал, что этот проект уже третий год подряд вызывает большой интерес. Во время экскурсий гости перемещались по Бородинскому полю с фонариками, наблюдали за историческими реконструкциями, участвовали в интерактивных сценках с солдатами и видели, как дети кормят лошадей морковкой, скача по сугробам.
«Один раз я был чиновником 12-го года, в прошлом году — генералом, а в этом году полковником 41-го года. Я придумываю сценарий, чтобы экскурсия была красивой и незабываемой», — делится впечатлениями Игорь Корнеев в эфире «Радио 1».Кроме того, в музее работает детский центр. За три месяца его посетили более 1 000 детей. Это полноценное пространство для обучения и игр.
В планах музея на 2026 год — продолжать работу детского центра, организовывать новые интерактивные экскурсии и фестивали, а также сделать экспозиции дворца музея более мобильными, чтобы принимать выставки из других регионов и стран.
«Представляете, в Бородино русский музей Куинджи. Почему бы и нет? Мы попробуем», — добавил директор музея.
Музей активно развивает историко-патриотические программы: участниками становятся дети со всей России и из Беларуси, многие приезжают в Бородино уже не первый раз, отмечая образовательную ценность и праздничную атмосферу площадки.