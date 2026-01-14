В подмосковных лагерях в зимние каникулы отдохнули более 5000 школьников

14 января 2026, 13:07

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

В детских лагерях Подмосковья за время новогодних праздников отдохнули более 5000 школьников. Зимние оздоровительные смены организовали на базе лагерей «Мир в лесу», «Мир в дружбе» и Let’s go Camp, сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.





Программы для отдыхающих были посвящены новогодней тематике, нацелены на раскрытие творческого потенциала, улучшение навыков общения и работы в коллективе, рассказали в ведомстве.

«В проведении мероприятий помогали бойцы студенческих педагогических отрядов, созданных при Государственном гуманитарно-технологическом университете. Молодые люди работали вожатыми, руководили творческими мероприятиями и круглосуточно сопровождали детей, создавая для них дружелюбную и комфортную обстановку», – отметили в министерстве.