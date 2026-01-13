Достижения.рф

Ледовые шоу «Щелкунчик» на подмосковных катках посмотрели около 19 000 человек

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

На катках Московской области 9-11 января прошли первые ледовые постановки сказки Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик» под художественным руководством прославленных фигуристов Татьяны Навки и Петра Чернышёва.



Спектакли посетили около 19 000 зрителей, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Перед зрителями выступили звёзды фигурного катания, олимпийские чемпионы и заслуженные мастера спорта России – Татьяна Волосожар, Максим Траньков, Максим Ковтун и другие.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Ледовые спектакли состоялись в шести муниципалитетах – Истре, Химках, Егорьевске, Воскресенске, Долгопрудном и Дмитрове.

Организатором выступила автономная некоммерческая организация «МосОблПарк» при поддержке Минкульттуризма региона.
