Ледовые шоу «Щелкунчик» на подмосковных катках посмотрели около 19 000 человек
На катках Московской области 9-11 января прошли первые ледовые постановки сказки Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик» под художественным руководством прославленных фигуристов Татьяны Навки и Петра Чернышёва.
Спектакли посетили около 19 000 зрителей, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
Перед зрителями выступили звёзды фигурного катания, олимпийские чемпионы и заслуженные мастера спорта России – Татьяна Волосожар, Максим Траньков, Максим Ковтун и другие.
Ледовые спектакли состоялись в шести муниципалитетах – Истре, Химках, Егорьевске, Воскресенске, Долгопрудном и Дмитрове.
Организатором выступила автономная некоммерческая организация «МосОблПарк» при поддержке Минкульттуризма региона.
