Ледовые шоу «Щелкунчик» на подмосковных катках посмотрели около 19 000 человек

13 января 2026, 17:41

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

На катках Московской области 9-11 января прошли первые ледовые постановки сказки Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик» под художественным руководством прославленных фигуристов Татьяны Навки и Петра Чернышёва.