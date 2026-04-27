Более 85% молодых людей после школы выбирают среднее профессиональное образование

Фото: сайт колледжа «Энергия»

В Подмосковье прошла Международная конференция «Среднее профессиональное образование как ресурс стратегического развития экономики страны». Участие в ней приняли свыше 1 600 человек из 72 регионов России, Казахстана, Белоруссии и Китая.





Заседание провели в формате виртуальной дискуссии. Обсуждали стратегические направлений развития системы среднего профессионального образования, рассказал «Радио 1» директор подмосковного колледжа «Энергия» Константин Подоляк. Колледж выступил одним из организаторов конференции.



По его словам, конференция получилась масштабной. Её провели при поддержке Министерства образования Московской области, Министерства просвещения Республики Казахстан, Министерство образования Республики Беларусь и Русско-китайского образовательного союза.

«На панельной дискуссии затронули самые важные вопросы, которые для наших стран являются актуальными, в том числе и технологический суверенитет. Почему среднее профессиональное образование у нас в приоритете? Сегодня более 85% молодых людей после школы выбирают именно такое образование. Поэтому очень важна связка школа – колледж – вуз – предприятие. Это необходимо для образования квалифицированных кадров. И среднее профессиональное образование здесь является ключевым. Основные моменты, которые я всегда выделяю, – это образование, воспитание, материально-техническая база и высокая конкурентоспособность на рынке труда», – отметил собеседник «Радио 1».

«Речь идёт о договорённости о взаимной подготовке. Например, в мае мы выезжаем в Казахстан на соревнования «Путь выживания» – это по линии защиты в чрезвычайных ситуациях. Команда Московской области будет бороться с командами Казахстана, Китая и Белоруссии. Участники конференции – это, по сути, единая образовательная траектория, которую мы хотим выстроить для наших стран», – рассказал Константин Подоляк.

«В текущем календарном году планируется проводить стажировки с участниками конференции. То есть наши студенты выезжают на стажировки в такие страны, как Белоруссия, Казахстан, Китайская Народная Республика. А стажировки этих партнёров будут проходить у нас, на базе образовательного учреждения с привлечением партнёров-работодателей. Это важный шаг – обмен студентами», – добавил директор колледжа «Энергия».