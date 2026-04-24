Студенты Раменского колледжа присоединились к экологической акции «Мы за чистоту»

24 апреля 2026, 15:46

Студенты и педагоги Раменского колледжа активно включились в работу по благоустройству в рамках Всероссийской экологической акции «Мы за чистоту». Об этом сообщили в пресс-службе Раменского муниципального округа.





Акция, приуроченная к Году единства народов России, проходит по всей стране с 18 апреля по 3 мая.

«Учащиеся четырёх групп вместе со студенческим советом и преподавателями провели масштабную уборку прилегающей к колледжу территории. Ребята собрали мусор, очистили газоны от сухой листвы и веток. Студенты, проживающие в общежитии, привели в порядок спортивную площадку, подготовив её к летнему сезону тренировок», – рассказали в администрации.