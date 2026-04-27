Школы, вузы и колледжи РФ получили бесплатный доступ к «Урокам кинограмотности»
Школы, вузы и колледжи России получили бесплатный доступ к проекту «Уроки кинограмотности». Учащиеся могут обсуждать ценности и образы героев картин в рамках премии «Герои большой страны».
Премия состоялась в начале 2026 года. Представленные там проекты стали доступны для учителей на платформе. Занятия помогают детям различать положительных и отрицательных персонажей, а также созидательные и деструктивные сюжеты.
«Важно дотянуться до миллиона педагогов, чтобы донести до них полезный и удобный инструмент воспитательной работы. Чтобы убедить молодёжь более серьёзно относиться к себе и к тому, что они смотрят в кино или на гаджетах, необходимо дать в руки учителей и преподавателей качественный по содержанию контент и удобный эффективный формат работы с ним. Мы с помощью кинопремии такие проекты отобрали и можем совершенно бесплатно доставить их в любую точку России», — заявила сооснователь и руководитель платформы «Мотивирующие уроки», продюсер Татьяна Третьякова.В уроки войдут проекты шорт-листа премии: «10 дней до весны», «Екатерина Великая», «На деревню дедушке», «Про людей и про войну», «Комитет», «Точка притяжения», «Она. Татьяна Навка», «Группа крови», «Один хороший день», «Тыловики» и другие.