Школы, вузы и колледжи РФ получили бесплатный доступ к «Урокам кинограмотности»

27 апреля 2026, 14:01

Фото: fondstrana.ru

Школы, вузы и колледжи России получили бесплатный доступ к проекту «Уроки кинограмотности». Учащиеся могут обсуждать ценности и образы героев картин в рамках премии «Герои большой страны».





Премия состоялась в начале 2026 года. Представленные там проекты стали доступны для учителей на платформе. Занятия помогают детям различать положительных и отрицательных персонажей, а также созидательные и деструктивные сюжеты.

«Важно дотянуться до миллиона педагогов, чтобы донести до них полезный и удобный инструмент воспитательной работы. Чтобы убедить молодёжь более серьёзно относиться к себе и к тому, что они смотрят в кино или на гаджетах, необходимо дать в руки учителей и преподавателей качественный по содержанию контент и удобный эффективный формат работы с ним. Мы с помощью кинопремии такие проекты отобрали и можем совершенно бесплатно доставить их в любую точку России», — заявила сооснователь и руководитель платформы «Мотивирующие уроки», продюсер Татьяна Третьякова.