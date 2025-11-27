Более 85 парков Подмосковья откроют зимний сезон 1 декабря

27 ноября 2025, 09:31

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

В понедельник, 1 декабря, более, чем в 85 парках Московской области проведут общеобластное мероприятие «Открытие зимнего сезона». В этот день в парках зажгут новогоднюю иллюминацию и ёлки, откроют катки и зимние локации для активного отдыха. Гостей ждет массовый флешмоб «Зимняя сказка», ледяные квесты, световые шоу и концертные программы. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.





В парках традиционно откроют 60 резиденций и 116 ящиков Почты Деда Мороза. Все желающие смогут отправить письмо главному волшебнику и почувствовать приближение новогодних праздников.

Воскресенск: парк усадьбы Кривякино

Подольск: парк имени Виктора Талалихина

Красногорск: детский городок «Сказочный»

Раменское: городской парк

Ступино: парк имени Н. Островского