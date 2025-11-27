Более 85 парков Подмосковья откроют зимний сезон 1 декабря

Достижения.рф

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

В понедельник, 1 декабря, более, чем в 85 парках Московской области проведут общеобластное мероприятие «Открытие зимнего сезона». В этот день в парках зажгут новогоднюю иллюминацию и ёлки, откроют катки и зимние локации для активного отдыха. Гостей ждет массовый флешмоб «Зимняя сказка», ледяные квесты, световые шоу и концертные программы. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.



В парках традиционно откроют 60 резиденций и 116 ящиков Почты Деда Мороза. Все желающие смогут отправить письмо главному волшебнику и почувствовать приближение новогодних праздников.
​Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

Воскресенск: парк усадьбы Кривякино

В парке усадьбы Кривякино для детей и взрослых подготовили насыщенную праздничную программу. Юных гостей ждёт анимационно-игровая программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, творческие мастер-классы, возможность написать письмо и прокатиться на верблюде. Театрализованная программа «Снежная сказка» создаст атмосферу по-настоящему зимнего чуда.

На главной площади парка разместят ярмарку «Подарки.Да» с сувенирами ручной работы и горячим чаем из самовара. Кульминацией праздника станет торжественное зажжение огней на главной ёлке.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

Подольск: парк имени Виктора Талалихина

Праздничную программу в Подольске проведут с 16:00 до 20:00. В парке имени Виктора Талалихина откроют резиденцию и почту Деда Мороза, организуют мастер-класс «Ёлочная игрушка», игровую программу «Зимние забавы» и интерактивный спектакль «Как Емеля ходил за ёлкой».

В завершение зажгут ёлки, торжественное откроют каток, выступят фигуристы и проведут мастер-класс по фигурному катанию. Вход на все мероприятия — свободный.
​Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

Красногорск: детский городок «Сказочный»

В детском городке «Сказочный» в Красногорске выступит духовой оркестр Дедов Морозов. Для гостей подготовят интерактивную программу «Новый год у ворот». Также всех жители и гости округа получат сладкие сюрпризы.
​Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

Раменское: городской парк

Раменский городской парк встретит зиму танцевальным соревнованием «Зимний бит» и интерактивным спектаклем «В поисках новогоднего чуда». Для гостей выступят народный хореографический ансамбль «Серебро» и казачий хор. Для самых юных гостей мероприятия проведут анимационную программу.
​Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

Ступино: парк имени Н. Островского

В парке имени Н. Островского в Ступино организуют театрализованное интерактивное представление. Затем зажгут новогоднюю ёлку. Также гостей приглашают на анимационную программу «Когда приходят чудеса» и детскую дискотеку «Открываем зиму танцами».


Мероприятия проводят при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и АНО «МосОблПарк».

Узнать больше о предновогодних мероприятиях в Московской области можно на главном туристическом портале региона.
