Более 85 парков Подмосковья откроют зимний сезон 1 декабря
В понедельник, 1 декабря, более, чем в 85 парках Московской области проведут общеобластное мероприятие «Открытие зимнего сезона». В этот день в парках зажгут новогоднюю иллюминацию и ёлки, откроют катки и зимние локации для активного отдыха. Гостей ждет массовый флешмоб «Зимняя сказка», ледяные квесты, световые шоу и концертные программы. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
В парках традиционно откроют 60 резиденций и 116 ящиков Почты Деда Мороза. Все желающие смогут отправить письмо главному волшебнику и почувствовать приближение новогодних праздников.
Воскресенск: парк усадьбы КривякиноВ парке усадьбы Кривякино для детей и взрослых подготовили насыщенную праздничную программу. Юных гостей ждёт анимационно-игровая программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, творческие мастер-классы, возможность написать письмо и прокатиться на верблюде. Театрализованная программа «Снежная сказка» создаст атмосферу по-настоящему зимнего чуда.
На главной площади парка разместят ярмарку «Подарки.Да» с сувенирами ручной работы и горячим чаем из самовара. Кульминацией праздника станет торжественное зажжение огней на главной ёлке.
Подольск: парк имени Виктора ТалалихинаПраздничную программу в Подольске проведут с 16:00 до 20:00. В парке имени Виктора Талалихина откроют резиденцию и почту Деда Мороза, организуют мастер-класс «Ёлочная игрушка», игровую программу «Зимние забавы» и интерактивный спектакль «Как Емеля ходил за ёлкой».
В завершение зажгут ёлки, торжественное откроют каток, выступят фигуристы и проведут мастер-класс по фигурному катанию. Вход на все мероприятия — свободный.
Красногорск: детский городок «Сказочный»В детском городке «Сказочный» в Красногорске выступит духовой оркестр Дедов Морозов. Для гостей подготовят интерактивную программу «Новый год у ворот». Также всех жители и гости округа получат сладкие сюрпризы.
Раменское: городской паркРаменский городской парк встретит зиму танцевальным соревнованием «Зимний бит» и интерактивным спектаклем «В поисках новогоднего чуда». Для гостей выступят народный хореографический ансамбль «Серебро» и казачий хор. Для самых юных гостей мероприятия проведут анимационную программу.
Ступино: парк имени Н. ОстровскогоВ парке имени Н. Островского в Ступино организуют театрализованное интерактивное представление. Затем зажгут новогоднюю ёлку. Также гостей приглашают на анимационную программу «Когда приходят чудеса» и детскую дискотеку «Открываем зиму танцами».
Мероприятия проводят при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и АНО «МосОблПарк».
