В Московском областном театре драмы и комедии покажут «Отелло» Шекспира
Московский областной театр драмы и комедии готовит премьеру трагедии Уильяма Шекспира «Отелло». Она пройдет 29 ноября, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Режиссёр постановки — заслуженный деятель искусств Южной Осетии Тамерлан Дзудцов, известный смелыми и нестандартными решениями в театре.
Дзудцов не просто пересказывает историю любви, ревности и предательства, он погружает зрителя в психологические глубины героев. Режиссёр исследует уязвимость сильной личности перед манипуляциями, роль общественного мнения и хрупкость доверия в современном мире. Особую интригу постановке добавляет персонаж «Альтер эго Отелло», которого сыграет Данил Музипов. Он олицетворяет внутренние сомнения и страхи главного героя, усиливая трагизм истории.
«Меня всегда притягивала глубина “Отелло”. В этой постановке мы стремились уйти от стандартных режиссёрских ходов, чтобы раскрыть главную тему Шекспира – любовь. Мы хотим показать, что именно она, несмотря на всю страсть, ревность и предательство, остаётся центральной в этой великой трагедии», — отметил Тамерлан Дзудцов.Визуальную составляющую спектакля разработал художник и модельер Южной Осетии Хох Бекоев. Его сценография сочетает монументальность с минималистичными элементами и отражает накал страстей и внутренний мир персонажей. Экспрессивная цветовая палитра подчеркивает тему трагедии, создавая сильное художественное впечатление.
Главный акцент постановки – два абсолютно разных актерских состава на роли Отелло и Яго. Александр Замураев и Валентин Терехов сыграют Отелло, Андрей Грызлов и Евгений Кива – Яго. Такой подход позволяет зрителям увидеть многогранность шекспировской драмы и сравнить интерпретации культовых образов, создавая уникальное сценическое событие.
В ролях также: Валерия Кудряшова (Дездемона), Эльдар Зверев (Кассио), Василина Маковцева (Эмилия), Татьяна Лукина (Бианка).
Начало спектакля — в 18:30. Возрастное ограничение – 12+. Билеты доступны в кассе театра и на официальном сайте Московского областного театра драмы и комедии.
Театр расположен по адресу: Московская область, г. Ногинск, ул. 3 Интернационала, д. 65А. Премьера «Отелло» обещает стать по-настоящему значимым событием театрального сезона Подмосковья, сочетая классическую трагедию с современными театральными находками и яркой визуальной концепцией.