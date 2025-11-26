26 ноября 2025, 12:45

Московский областной театр драмы и комедии готовит премьеру трагедии Уильяма Шекспира «Отелло». Она пройдет 29 ноября, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.





Режиссёр постановки — заслуженный деятель искусств Южной Осетии Тамерлан Дзудцов, известный смелыми и нестандартными решениями в театре.



Дзудцов не просто пересказывает историю любви, ревности и предательства, он погружает зрителя в психологические глубины героев. Режиссёр исследует уязвимость сильной личности перед манипуляциями, роль общественного мнения и хрупкость доверия в современном мире. Особую интригу постановке добавляет персонаж «Альтер эго Отелло», которого сыграет Данил Музипов. Он олицетворяет внутренние сомнения и страхи главного героя, усиливая трагизм истории.

«Меня всегда притягивала глубина “Отелло”. В этой постановке мы стремились уйти от стандартных режиссёрских ходов, чтобы раскрыть главную тему Шекспира – любовь. Мы хотим показать, что именно она, несмотря на всю страсть, ревность и предательство, остаётся центральной в этой великой трагедии», — отметил Тамерлан Дзудцов.

