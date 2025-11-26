Музей Менделеева и Блока приглашает жителей Подмосковья на новогодние праздники
С середины декабря и почти до крещенских праздников в музее-заповеднике Д.И. Менделеева и А.А. Блока проведут ряд новогодних мероприятий для детей и взрослых. С 17 декабря 2025 года по 18 января 2026 года гостей ждут интерактивные программы, квесты, экскурсии и мастер-классы в усадьбах Шахматово и Боблово. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Такие мероприятия не только знакомят посетителей с традициями, но и создают атмосферу настоящего семейного праздника в исторических местах. Новогодние программы крайне популярны среди жителей и гостей Подмосковья. Организаторы ежегодно делают их по-настоящему разнообразными и насыщенными.
В усадьбе Шахматово для школьников проведут новогодний квест «Ёлочная игрушка». Интерактивную программу рассчитали на один час. Мероприятие пройдет на территории усадьбы без захода в залы с экспозициями. За это время ребят ждёт увлекательное путешествие. Здесь будут игры, загадки и головоломки. Участникам предстоит отыскать спрятанные елочные игрушки и в финале — открыть большой сундук с новогодними подарками. Квест помогает развивать внимание, логическое мышление и умение работать в команде. Программа подходит как для организованных школьных групп, так и для семейных компаний.
В усадьбе Боблово подготовили интерактивную новогоднюю экскурсию, посвященную традициям празднования Нового года в разные эпохи. Гостям расскажут, как отмечали праздник наши предки, чем украшали елки, какие подарки дарили детям в царской России. После экскурсии можно будет принять участие в творческом мастер-классе по изготовлению новогодней игрушки своими руками. Формат экскурсии также рассчитан примерно на один час.
3 и 7 января в Шахматове проведут новогоднюю программу «Старый vs Новый год?» для взрослых и детей. Праздничное представление покажут возле елки под открытым небом. По сюжету Старый и Новый год спорят, кто останется у власти, а гости вместе со Снегурочкой смогут помочь героям ответить на этот вопрос. Участников ждут веселые игры, конкурсы и праздничные задания. Начало программ — в 13:00.
Для участия в мероприятиях необходима предварительная запись по телефону: 8 (965) 252-83-94. Возрастное ограничение — 6+.
Подробную информацию о новогодних программах можно найти на официальном сайте музея-заповедника Д.И. Менделеева и А.А. Блока и в их Телеграм-канале.
Больше о новогодних активностях в Московской области — на главном туристическом портале Подмосковья.
