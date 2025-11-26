В Подмосковье назвали лучших специалистов в сфере туризма и гостеприимства

26 ноября 2025, 13:09

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

В Московской области назвали лучших специалистов в индустрии туризма. 24 и 25 ноября в парк-отеле «Русский» провели полуфинал и финал конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма Московской области 2025». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма региона.