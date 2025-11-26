В Подмосковье назвали лучших специалистов в сфере туризма и гостеприимства
В Московской области назвали лучших специалистов в индустрии туризма. 24 и 25 ноября в парк-отеле «Русский» провели полуфинал и финал конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма Московской области 2025». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма региона.
Полуфинал 24 ноября проверил знания участников по нескольким направлениям. Они проходили тестирование, отвечали на открытые вопросы жюри и анализировали видеоситуации, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта. По результатам этапа по пять человек в каждой номинации вышли в финал.
25 ноября участники демонстрировали навыки на практике. Жюри оценивало профессионализм, скорость выполнения задач, умение общаться с клиентами и находить решения в самых нестандартных ситуациях.
В итоге победителями и призерами конкурса стали 15 человек. В номинации «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)» первое место заняла Юлия Захарова из парк-отеля «Русский», второе – Елена Грановская из того же отеля, третье – Елена Юдина из парк-отеля «Софрино».
В номинации «Лучший экскурсовод (гид)» победила Наталья Воркунова из Звенигородского государственного музея-заповедника, второе место заняла самозанятая Татьяна Алексеева, третье – также самозанятая Анастасия Ермакова.
«Лучшим официантом гостинично-ресторанного сервиса» стал Александр Жук из парк-отеля «Русский». Второе место заняла Полина Иноземцева из научно-творческой резиденции «Чехов #AРi», третье – Наталья Голосницкая из парк-отеля «Русский».
В номинации «Лучший повар гостинично-ресторанного сервиса» победителем признали Константина Капустина из отеля Les Art Resort 4*, второе место занял Денис Русскин из глэмпинга «Под небом», третье – Наталья Глотова из парк-отеля «Русский».
Среди работников службы приема и размещения первое место получила Алиса Колесникова из отеля «Атлас парк-отель», второе – Алина Новоселова из парк-отеля «Русский», третье – Андрей Гуляев из Korston Club Hotel Serpukhov 4*.
Цель конкурса – повысить уровень услуг и качество сервиса в туристической индустрии, сделать профессии в сфере туризма престижными и привлечь квалифицированных специалистов в Подмосковье. Организаторы также ставят задачу повысить востребованность выпускников профильных образовательных организаций и продемонстрировать достижения и передовой опыт индустрии в регионе.
Конкурс «Лучший по профессии в индустрии туризма» помогает развивать профессиональные стандарты и поддерживает культуру гостеприимства в Московской области.
