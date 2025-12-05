Чемпионат «Профессионалы» в этом году собрал более 340 000 конкурсантов
В России завершился чемпионат «Профессионалы» по компетенциям образования, сервиса, производства и инженерных технологий. Его организовало Минпросвещения России при поддержке правительства.
Соревнования по 27 компетенциям в основном возрастной категории и по трём в категории юниоров прошли в трёх городах – Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Калуге.
Главные цели Всероссийского чемпионатного движения «Профессионалы» – дать возможность талантливым молодым людям найти профессию, увидеть себя в будущем. Об этом рассказала «Радио 1» начальник Дирекции развития профессионального мастерства Всероссийского чемпионатного движения Института развития профессионального образования Ксения Калугина.
«Это ещё и популяризация рабочих профессий, а также чемпионатного движения, коммуникационная площадка, которая активно помогает преподавателям развивать свои компетенции, обмениваться опытом. И, конечно же, это трансляция лучших практик подготовки кадров», – отметила Калугина.Она назвала все компетенции финала самыми массовыми и востребованными на рынке труда в наши дни.
«В этом году в финале было 64 компетенции. Из самых массовых я бы назвала преподавание в младших классах, сварочное производство и фрезерные работы на станках с числовым программным управлением, так как в них на региональном этапе принимало участие большинство регионов – свыше 80», – отметила собеседница «Радио 1».Ксения Калугина добавила, что чемпионатные мероприятия в этом году собрали на своих площадках более миллиона человек, из них 340 000 – это только конкурсанты. Было большое количество профориентационных мероприятий. Их посетили десятки тысяч школьников.