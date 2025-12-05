Чемпионат «Профессионалы» в этом году собрал более 340 000 конкурсантов

05 декабря 2025, 22:33

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

В России завершился чемпионат «Профессионалы» по компетенциям образования, сервиса, производства и инженерных технологий. Его организовало Минпросвещения России при поддержке правительства.





Соревнования по 27 компетенциям в основном возрастной категории и по трём в категории юниоров прошли в трёх городах – Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Калуге.



Главные цели Всероссийского чемпионатного движения «Профессионалы» – дать возможность талантливым молодым людям найти профессию, увидеть себя в будущем. Об этом рассказала «Радио 1» начальник Дирекции развития профессионального мастерства Всероссийского чемпионатного движения Института развития профессионального образования Ксения Калугина.

«Это ещё и популяризация рабочих профессий, а также чемпионатного движения, коммуникационная площадка, которая активно помогает преподавателям развивать свои компетенции, обмениваться опытом. И, конечно же, это трансляция лучших практик подготовки кадров», – отметила Калугина.

«В этом году в финале было 64 компетенции. Из самых массовых я бы назвала преподавание в младших классах, сварочное производство и фрезерные работы на станках с числовым программным управлением, так как в них на региональном этапе принимало участие большинство регионов – свыше 80», – отметила собеседница «Радио 1».