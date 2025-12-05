Депутаты обсуждают возможную отсрочку от армии для выпускников колледжей и вузов
В Госдуме обсуждается вопрос предоставления отсрочки от службы в армии для выпускников колледжей и вузов.
Вице-спикер ГД Виктория Абрамченко в интервью РИА Новости отметила, что это направление является перспективным для межведомственной рабочей группы по развитию среднего профессионального образования (СПО).
Она сообщила, что к такой инициативе привлекли депутатов всех фракций, сенаторов, представителей профильных министерств, а также региональные власти и работодателей.
Парламентарий подчеркнула, что ежегодно около 800 тысяч молодых специалистов отправляются на срочную службу сразу после выпуска и часто не возвращаются к своей профессии после ее окончания. Это негативно сказывается на кадровом обеспечении экономики.
Вице-спикер предположила, что предоставление отсрочки на один-два года поможет молодым людям применить свои знания и закрепиться в своей отрасли.
