Депутаты обсуждают возможную отсрочку от армии для выпускников колледжей и вузов

05 декабря 2025, 20:59

Абрамченко: выпускникам колледжей и вузов могут дать отсрочку

Фото: istockphoto/scaliger

В Госдуме обсуждается вопрос предоставления отсрочки от службы в армии для выпускников колледжей и вузов.