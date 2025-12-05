В Подмосковье разрабатывают стратегию развития образования в наукоградах

05 декабря 2025, 15:58

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Более 400 человек приняли участие в региональном форуме «Наукоград: ступени успеха», который состоялся в Технопарке Физтех-лицея им. Капицы в Долгопрудном. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.





Форум объединил представителей образовательных систем подмосковных наукоградов, руководителей градообразующих предприятий, вузов и научных центров, экспертов в области образования, науки и технологий.

«Люди, которые учатся и работают в наукоградах, двигают науку и развивают не только систему образования Московской области, но и весь регион и страну в целом. Сегодняшняя встреча рабочая. Нам важно получить обратную связь от команд наукоградов. Для этого мы пригласили экспертов – тех, кто живет и работает в Подмосковье», – сказала министр образования региона Ингрид Пильдес.

Фото: пресс-служба Минобразования МО



«Наукограды остаются опорными точками отечественной науки и образования, центрами протяжения талантливой молодёжи и инновационных идей. Сегодня их опыт и инициативы становятся образцом эффективного взаимодействия школы, науки и производства. В форуме участвуют педагоги, учёные, управленцы и молодые специалисты. Именно в таком союзе и рождаются прорывные идеи. Наш труд позволит выстроить траекторию развития для каждого школьника, раскрыть его способности», – отметила президент Российской академии образования Ольга Васильева.