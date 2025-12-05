В Подмосковье разрабатывают стратегию развития образования в наукоградах
Более 400 человек приняли участие в региональном форуме «Наукоград: ступени успеха», который состоялся в Технопарке Физтех-лицея им. Капицы в Долгопрудном. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
Форум объединил представителей образовательных систем подмосковных наукоградов, руководителей градообразующих предприятий, вузов и научных центров, экспертов в области образования, науки и технологий.
«Люди, которые учатся и работают в наукоградах, двигают науку и развивают не только систему образования Московской области, но и весь регион и страну в целом. Сегодняшняя встреча рабочая. Нам важно получить обратную связь от команд наукоградов. Для этого мы пригласили экспертов – тех, кто живет и работает в Подмосковье», – сказала министр образования региона Ингрид Пильдес.
Участники форума разработали практические решения по развитию инженерного образования, карьерных маршрутов школьников и механизмов закрепления выпускников в наукоградах.
«Наукограды остаются опорными точками отечественной науки и образования, центрами протяжения талантливой молодёжи и инновационных идей. Сегодня их опыт и инициативы становятся образцом эффективного взаимодействия школы, науки и производства. В форуме участвуют педагоги, учёные, управленцы и молодые специалисты. Именно в таком союзе и рождаются прорывные идеи. Наш труд позволит выстроить траекторию развития для каждого школьника, раскрыть его способности», – отметила президент Российской академии образования Ольга Васильева.По итогам форума сформируют инициативы по созданию непрерывной траектории «школа – вуз – предприятие», развитие профориентации.
Как отметили в подмосковном Минобразования, форум объединил лучшие образовательные практики наукоградов в единое профессиональное пространство. Разработанные инициативы предложат для дальнейшего внедрения в систему образования Московской области.