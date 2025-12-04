Два химкинских предприятия победили на областном этапе всероссийского конкурса
Троллейбусное предприятие «Химкиэлектротранс» и научно-производственное объединение имени Лавочкина одержали победу на региональном этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа Химки.
Победители получили благодарственные письма губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Их также поздравила глава округа Елена Землякова.
«Желаю дальнейших успехов, новых высот и профессиональных достижений», — сказала Елена Землякова.Предприятие «Химкиэлектротранс» победило в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной сферы», а НПО имени Лавочкина — в номинации «За развитие социального партнёрства в организациях производственной сферы».