22 января 2026, 11:22

оригинал Фото: mama.zdrav.mosreg.ru

В России вступили в силу новые правила расчёта страхового стажа. Теперь отпуск по уходу за ребёнком до полутора лет будут засчитывать в стаж без ограничений по количеству детей. Изменения приняли для поддержки населения в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Что изменилось, и как теперь будут рассчитывать пенсию — разбираемся в материале «Радио 1».





Содержание Что изменилось в расчёте страхового стажа для матерей? Зачем нужна новая инициатива?

Что такое страховой стаж простыми словами? Как считают стаж при рождении двойни и тройни? Учитывают ли уход за инвалидом? Нужно ли подавать документы и куда обращаться?

Как проверить свой страховой стаж и пенсионные баллы? Почему важно проверять записи в трудовой книжке?



Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов объяснил в эфире «Радио 1», что это значит на практике, кому станет проще набрать стаж для пенсии и какие нюансы важно знать.





Что изменилось в расчёте страхового стажа для матерей?

«В страховой стаж будет включаться весь период времени, когда мама находилась в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет», — отмечает эксперт.

Зачем нужна новая инициатива?



Фото: Медиасток.РФ

«Чем больше детей в семье, тем меньше учитывается страхового стажа в отношении мам с точки зрения ухода за ребенком. Это просто выравнивание принципа формирования страхового стажа», — поясняет Александр Сафонов в интервью «Радио 1».

Что такое страховой стаж простыми словами?

«Для того чтобы получить страховую пенсию по старости, у каждого человека должно быть 15 лет стажа, не меньше. Один важный момент для расчета страховой пенсии — это наличие дохода не меньше МРОТа за этот период времени», — подчеркивает эксперт.

Как считают стаж при рождении двойни и тройни?

Фото: mama.zdrav.mosreg.ru

Учитывают ли уход за инвалидом?

Нужно ли подавать документы и куда обращаться?



Как проверить свой страховой стаж и пенсионные баллы?

Фото: iStock/BartekSzewczyk

«Для начала надо посмотреть на портале «Госуслуги», запросить информацию о начисленных баллах», — поясняет профессор Финансового университета при Правительстве РФ.

все учтённые периоды работы;

зарплату, с которой платили взносы;

общее количество пенсионных баллов.

Почему важно проверять записи в трудовой книжке?

«Работодатель по какой-то причине не подал документы или не платил страховые взносы. Если предприятие было ликвидировано, свой архив они обязаны были передать в местный», — отмечает Александр Сафонов в эфире «Радио 1».