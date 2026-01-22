Декрет без потерь трудового стажа: как новые изменения влияют на будущую пенсию?
В России вступили в силу новые правила расчёта страхового стажа. Теперь отпуск по уходу за ребёнком до полутора лет будут засчитывать в стаж без ограничений по количеству детей. Изменения приняли для поддержки населения в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Что изменилось, и как теперь будут рассчитывать пенсию — разбираемся в материале «Радио 1».
Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов объяснил в эфире «Радио 1», что это значит на практике, кому станет проще набрать стаж для пенсии и какие нюансы важно знать.
Что изменилось в расчёте страхового стажа для матерей?Раньше государство учитывало не более шести лет ухода за детьми — это максимум за четырёх детей. Если в семье было пятеро или шестеро, «дополнительные годы» просто сгорали. Теперь правила изменили.
«В страховой стаж будет включаться весь период времени, когда мама находилась в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет», — отмечает эксперт.Это значит, что за каждого ребёнка засчитают по 1,5 года стажа, независимо от их количества. Изменения особенно важны для многодетных матерей, которые раньше теряли часть стажа из-за прежних ограничений.
Зачем нужна новая инициатива?По словам профессора, прежняя система была несправедливой по отношению именно к большим семьям.
«Чем больше детей в семье, тем меньше учитывается страхового стажа в отношении мам с точки зрения ухода за ребенком. Это просто выравнивание принципа формирования страхового стажа», — поясняет Александр Сафонов в интервью «Радио 1».Новые правила фактически уравнивают женщин с разным количеством детей и признают уход за ребёнком — полноценной работой.
Что такое страховой стаж простыми словами?Страховой стаж — это общее время работы, которое государство учитывает при формировании пенсии.
«Для того чтобы получить страховую пенсию по старости, у каждого человека должно быть 15 лет стажа, не меньше. Один важный момент для расчета страховой пенсии — это наличие дохода не меньше МРОТа за этот период времени», — подчеркивает эксперт.Если стажа не хватает, пенсию по старости назначить не смогут. Кроме того, важны и страховые взносы.
Как считают стаж при рождении двойни и тройни?Многих родителей волнует вопрос: что происходит, если родилась двойня или тройня?
Короткий ответ — период ухода не удваивается и не утраивается. Засчитывают стандартный срок ухода — до полутора лет.
Учитывают ли уход за инвалидом?Да. В расчётах также учитывают уход за людьми с инвалидностью. Это ещё один социально значимый период, который государство учитывает при назначении будущей пенсии.
Нужно ли подавать документы и куда обращаться?Паспортные данные и заявления никуда отправлять не нужно. Сведения о рождении ребёнка поступают в Социальный фонд автоматически. Если мама не работала в этот период, стаж засчитывают без дополнительных действий.
Но подтверждающие документы всё же стоит сохранить. В качестве подтверждения могут подойти, например, социальные контракты или документы органов соцзащиты.
Как проверить свой страховой стаж и пенсионные баллы?Родителям советуют регулярно проверять информацию о своём стаже.
«Для начала надо посмотреть на портале «Госуслуги», запросить информацию о начисленных баллах», — поясняет профессор Финансового университета при Правительстве РФ.В личном кабинете можно увидеть:
- все учтённые периоды работы;
- зарплату, с которой платили взносы;
- общее количество пенсионных баллов.
Почему важно проверять записи в трудовой книжке?Иногда стаж «теряется» из-за ошибок работодателя.
«Работодатель по какой-то причине не подал документы или не платил страховые взносы. Если предприятие было ликвидировано, свой архив они обязаны были передать в местный», — отмечает Александр Сафонов в эфире «Радио 1».Эксперт советует заранее собирать подтверждения — приказы, справки о зарплате, архивные документы. Это поможет избежать проблем при назначении пенсии.