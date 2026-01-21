Теперь по ОМС: будущие мамы Подмосковья могут бесплатно пройти генетический контроль беременности

21 января 2026, 13:57

оригинал Фото: mama.zdrav.mosreg.ru

С начала года неинвазивное пренатальное тестирование (НИПТ) для будущих мам включили в программу госгарантий. Теперь его можно пройти бесплатно по полису ОМС — если есть повышенные риски хромосомных аномалий у плода.





Содержание Что проверяют во время теста? Как проходит тест и почему он — самый безопасный вариант? Что ещё важно знать будущим родителям?





Речь идёт примерно о 10% беременных женщин, у которых такие риски выявляют во время первого пренатального скрининга.



Заместитель главврача по акушерству, гинекологии и педиатрии Дубнинской городской больницы Светлана Яхина рассказала в эфире «Радио 1», что это за тест, зачем он нужен и почему его появление в системе ОМС — большой шаг вперёд.





Что проверяют во время теста?

«Каждая женщина в 11–14 недель должна пройти первый пренатальный скрининг. Это ультразвуковое исследование и исследование крови на ряд маркеров хромосомных аномалий», — отмечает заместитель главврача.

Фото: mama.zdrav.mosreg.ru

«Неинвазивный пренатальный тест определяет следующие пороки развития у ребенка. Это синдром Дауна, синдром Эдвардса, синдром Паттау и ряд патологических состояний, связанных с хромосомным аппаратом», — рассказывает Светлана Яхина в диалоге с «Радио 1».

Как проходит тест и почему он — самый безопасный вариант?

«Забирается кровь матери, в ней специальными тестами лабораторными определяется ДНК, то есть генетический материал плода, проводится его исследование и на основе этого делается вывод», — поясняет врач.

Что ещё важно знать будущим родителям?



Фото: Медиасток.РФ