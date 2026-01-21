Теперь по ОМС: будущие мамы Подмосковья могут бесплатно пройти генетический контроль беременности
С начала года неинвазивное пренатальное тестирование (НИПТ) для будущих мам включили в программу госгарантий. Теперь его можно пройти бесплатно по полису ОМС — если есть повышенные риски хромосомных аномалий у плода.
Речь идёт примерно о 10% беременных женщин, у которых такие риски выявляют во время первого пренатального скрининга.
Заместитель главврача по акушерству, гинекологии и педиатрии Дубнинской городской больницы Светлана Яхина рассказала в эфире «Радио 1», что это за тест, зачем он нужен и почему его появление в системе ОМС — большой шаг вперёд.
Что проверяют во время теста?По словам специалиста, сама система наблюдения за беременностью стала более точной и продуманной.
«Каждая женщина в 11–14 недель должна пройти первый пренатальный скрининг. Это ультразвуковое исследование и исследование крови на ряд маркеров хромосомных аномалий», — отмечает заместитель главврача.
После этого всех будущих мам распределяют по группам риска. И если риск средний или высокий, назначают следующий этап — неинвазивное пренатальное тестирование. Этот анализ помогает выявить самые распространённые генетические нарушения.
«Неинвазивный пренатальный тест определяет следующие пороки развития у ребенка. Это синдром Дауна, синдром Эдвардса, синдром Паттау и ряд патологических состояний, связанных с хромосомным аппаратом», — рассказывает Светлана Яхина в диалоге с «Радио 1».
Как проходит тест и почему он — самый безопасный вариант?НИПТ не требует никаких вмешательств в организм плода. Для анализа врачи берут только кровь у беременной.
«Забирается кровь матери, в ней специальными тестами лабораторными определяется ДНК, то есть генетический материал плода, проводится его исследование и на основе этого делается вывод», — поясняет врач.Именно поэтому тест называют неинвазивным — он безопасен и для женщины, и для ребёнка. При этом точность диагностики становится заметно выше, чем при обычном скрининге.
Как подчёркивает Светлана Яхина, ни один метод диагностики не даёт стопроцентной гарантии. Но новая система позволяет раньше заметить проблему и спокойно принять взвешенное решение, а не действовать в условиях неопределённости.
Кроме того, сам факт того, что дорогостоящее исследование стало бесплатным, — серьёзный шаг для системы здравоохранения.
Что ещё важно знать будущим родителям?Врачи напоминают: риск хромосомных аномалий у будущего ребенка растет с возрастом женщины. Главное — не бояться обследований и не игнорировать рекомендации медиков. Новая система пренатальной диагностики создана для того, чтобы поддержать будущую маму, а не напугать её.
Мамы в Московской области могут выбрать:
- подарочный набор «Я родился в Подмосковье»;
- единовременная денежную выплату — 20 000 рублей.