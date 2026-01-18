В Госдуме объяснили, как изменятся выплаты работающих пенсионеров в 2026 году

18 января 2026, 04:42

Депутат ГД Говырин: В августе возрастут выплаты для работающих пенсионеров

Фото: iStock/mars58

Работавшим в 2025 году пенсионерам, за которых работодатели перечисляли взносы в Социальный фонд России, с августа 2026 года назначат прибавку к пенсии. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил депутат Государственной думы Алексей Говырин.