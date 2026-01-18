В Госдуме объяснили, как изменятся выплаты работающих пенсионеров в 2026 году
Работавшим в 2025 году пенсионерам, за которых работодатели перечисляли взносы в Социальный фонд России, с августа 2026 года назначат прибавку к пенсии. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил депутат Государственной думы Алексей Говырин.
Перерасчёт произведут автоматически на основании суммы страховых взносов, поступивших в пенсионную систему за прошлый год.
Право на увеличение выплаты возникает независимо от продолжительности труда — будь то месяц или целый год. При этом итоговый размер прибавки будет зависеть именно от периода, в течение которого пенсионер официально работал.
Ранее стало известно, что народная артистка России Лариса Долина получает пенсию в размере не менее 85 тысяч рублей — она не будет испытывать финансовых трудностей даже после завершения карьеры.
13 января в Госдуме рассказали, что ждёт пенсионеров, планирующих уволиться в 2026 году.
Читайте также: