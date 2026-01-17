Россиянам раскрыли детали индексации соцвыплат февраля

17 января 2026, 14:53

Депутат Госдумы Панеш: пособие при рождении ребёнка вырастет до 28,5 тысяч

Фото: Istock/ArtemSam

Заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш сообщил о мерах поддержки семьи и материнства. Депутат пояснил, что государство ежегодно индексирует пособия и увеличивает страховые выплаты для работающих граждан. Это связано с ростом доходов и развитием системы соцстрахования.





В беседе с «RT» Панеш напомнил, что с 1 января 2026 года выросли максимальные суммы страховых пособий. Декретные при стандартном отпуске теперь составляют 955 836 рублей, а при осложненных родах — могут превысить 1,3 миллиона. Конкретный размер зависит от среднего заработка женщины.



Политик заявил, что с 1 февраля проиндексируют более 40 видов федеральных выплат.

«В перечень индексируемых выплат среди прочих войдут единовременное пособие при рождении ребёнка, которое увеличится до 28,5 тысяч рублей, а также ежемесячные выплаты женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня», которые составят порядка 76,5 тысячи рублей», — заключил Панеш.