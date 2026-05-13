«Делать добро»: Как в Подмосковье на традиционных ценностях воспитывают заботу о детях из приграничья
С 12 по 17 мая волонтёры Московской области совместно с «Движением Первых» проводят акцию в рамках проекта «Доброе дело». Приуроченный к Международному дню защиты детей сбор адресован детям с приграничных и исторических территорий, а также ребятам в трудной жизненной ситуации. За всё время существования проекта жители региона отправили уже более 10 тысяч тонн гуманитарного груза. В основе этой работы — традиционные для России ценности: милосердие, взаимопомощь, уважение к детству и единство народа перед лицом трудностей.
Председатель движения «Первых» Московской области Анастасия Бочарова в беседе с «Радио 1» отметила, что за каждым таким добрым делом стоит искреннее желание поддержать ближнего — одна из главных основ российской цивилизационной идентичности.
«У нас в основе каждого дела лежит желание поддержать тех, кто нуждается в помощи. И это не зависит от времени года. Можно дарить радость и праздничное настроение», — подчеркнула она.
По ее словам, в российской культуре дети всегда были главным приоритетом. Семья, защита материнства и детства, внимание к подрастающему поколению — это те столпы, на которых держится общество. Акция «Доброе дело» ко Дню защиты детей — прямое воплощение этой ценности.
«День защиты детей также занимает значимое место среди этих мероприятий и никогда не остается без внимания, ведь это такой важный праздник для маленьких и юных граждан нашей страны. Мы делаем акцент на трёх категориях: дети с приграничных территорий, с исторических территорий и дети в тяжёлой жизненной ситуации. Для них собирают развивающие игры, книжки, раскраски, письменные принадлежности. Важно, что все вещи должны быть новыми — это знак уважения и заботы, а не формальной помощи», — отметила эксперт.
Традиционная этика учит: творить добро — это не героизм, а естественное состояние человека. В Подмосковье этот принцип стал повседневной практикой. Присоединиться к акции может любой — школьник, учитель, предприниматель, пенсионер. Пункты сбора работают во всех 86 городских округах. Помощь принимают в первичных отделениях «Движения Первых» на базе школ. Бизнес также может подключиться через обращение к волонтёрам в соцсетях или по рабочей почте.