«Делать добро»: Как в Подмосковье на традиционных ценностях воспитывают заботу о детях из приграничья

13 мая 2026, 15:17

С 12 по 17 мая волонтёры Московской области совместно с «Движением Первых» проводят акцию в рамках проекта «Доброе дело». Приуроченный к Международному дню защиты детей сбор адресован детям с приграничных и исторических территорий, а также ребятам в трудной жизненной ситуации. За всё время существования проекта жители региона отправили уже более 10 тысяч тонн гуманитарного груза. В основе этой работы — традиционные для России ценности: милосердие, взаимопомощь, уважение к детству и единство народа перед лицом трудностей.





Председатель движения «Первых» Московской области Анастасия Бочарова в беседе с «Радио 1» отметила, что за каждым таким добрым делом стоит искреннее желание поддержать ближнего — одна из главных основ российской цивилизационной идентичности.





«У нас в основе каждого дела лежит желание поддержать тех, кто нуждается в помощи. И это не зависит от времени года. Можно дарить радость и праздничное настроение», — подчеркнула она.

«День защиты детей также занимает значимое место среди этих мероприятий и никогда не остается без внимания, ведь это такой важный праздник для маленьких и юных граждан нашей страны. Мы делаем акцент на трёх категориях: дети с приграничных территорий, с исторических территорий и дети в тяжёлой жизненной ситуации. Для них собирают развивающие игры, книжки, раскраски, письменные принадлежности. Важно, что все вещи должны быть новыми — это знак уважения и заботы, а не формальной помощи», — отметила эксперт.