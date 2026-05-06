Ежегодная акция «Сад Памяти» пройдет в Подмосковье
В Московской области с 20 апреля по 31 мая 2026 года пройдет акция «Сад памяти». Посадки организуют на землях лесного фонда и в населенных пунктах региона. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.
К участию приглашают жителей Подмосковья, студентов профильных учебных заведений, представителей общественных и научных объединений, а еще органы власти разных уровней. Центральное мероприятие состоится 16 мая 2026 года в 11:00 в городском округе Химки. Главную площадку откроют на территории выдела 22 квартала 40 Сходненского участкового лесничества Клинского лесничества. Координаты места: 55.970027, 37.325511.
Организаторы советуют добираться электричкой с Ленинградского вокзала Москвы до станции «Сходня». С 9:00 до 15:00 оттуда запустят бесплатные автобусы. Они привезут участников к месту акции и отвезут обратно.
