Стартовала акция «Огонь памяти»

07 мая 2026, 15:07

Фото: istockphoto/Paha_L

В преддверии Дня Победы у стен Кремля в Александровском саду Народный фронт дал старт ежегодной патриотической акции «Огонь памяти». В честь мероприятия частицы Вечного огня передадут ветеранам Великой Отечественной войны, участникам спецоперации в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, а также доставят в другие страны.





Всего планируется охватить 71 регион России и 14 государств мира. Как отметил руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, особое значение в этом году имеет доставка огня через мост на Амуре, соединяющий Благовещенск и Хэйхэ, в ознаменование освобождения Китая от японских захватчиков.



Церемония у Могилы Неизвестного Солдата собрала представителей Народного фронта, участников «Команды Путина», общественных деятелей, военных корреспондентов, артистов и спортсменов. Перевозку пламени обеспечили Военная комендатура Москвы и МОСГАЗ, разработавшие безопасное оборудование для транспортировки.



Российские железные дороги доставят частицы Вечного огня в 29 городов, включая города-герои и города воинской славы. Общий маршрут превысит 25 тысяч километров. В перевозках задействовали поезда «Сапсан», «Ласточка», «Буревестник». Первым составом акции стал международный рейс «Ласточка» Москва — Минск.



Генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров подчеркнул, что для современных железнодорожников «Огонь памяти» — символ Победы и уважения к подвигу предшественников, без труда которых победа в Великой Отечественной войне была бы невозможной. Авиакомпания «Аэрофлот» традиционно поддерживает акцию, обеспечивая бесплатную перевозку огня в регионы России и зарубежье.



Телеведущая Первого канала, амбассадор Народного фронта Полина Цветкова отметила, что особенно ценно видеть, как загораются глаза ветеранов при получении частицы Вечного огня. Координатор «Молодёжки» Народного фронта из Иркутской области Нонна Ефремова добавила, что огонь преодолеет более пяти тысяч километров, чтобы зажечь пламя мемориала и быть переданным ветеранам.



При поддержке Россотрудничества акция проходит за рубежом. Огонь направили в Абхазию, Армению, Кипр, Киргизию, Китай, Монголию, Узбекистан, Танзанию, Индию, Южную Осетию, а также силами волонтёров в Казахстан, Францию, Швейцарию и Германию. Запланировали возложения цветов, встречи с ветеранами, передачу ламп в музеи, учебные заведения и храмы.



Цель акции — сохранение исторической памяти и поддержка ветеранов Великой Отечественной войны.



